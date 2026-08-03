Cultura
"Grande retrospectiva de Agnès Varda". Obra integral da precursora da Nouvelle Vague nas salas de cinema
O Cinema Medeia Nimas, em Lisboa e o Cinema Trindade, no Porto apresentam as cópias restauradas da cinematografia da realizadora franco-belga Agnès Varda.
Foto: Margarida Vaz - RTP Antena 1
A programação da “Grande retrospectiva de Agnès Varda” reúne 35 filmes da precursora da Nova Vaga francesa, alguns dos quais nunca tiveram estreia comercial em Portugal.
A realizadora franco-belga Agnès Varda esteve várias vezes a Portugal e encontrou-se com Manoel de Oliveira.
Em 2016, a Universidade Lusófona do Porto atribuiu-lhe o doutoramento "honoris causa".