"Grande retrospectiva de Agnès Varda". Obra integral da precursora da Nouvelle Vague nas salas de cinema

"Grande retrospectiva de Agnès Varda". Obra integral da precursora da Nouvelle Vague nas salas de cinema

O Cinema Medeia Nimas, em Lisboa e o Cinema Trindade, no Porto apresentam as cópias restauradas da cinematografia da realizadora franco-belga Agnès Varda.

Margarida Vaz - RTP Antena 1 /

Foto: Margarida Vaz - RTP Antena 1

VER MAIS
A programação da “Grande retrospectiva de Agnès Varda” reúne 35 filmes da precursora da Nova Vaga francesa, alguns dos quais nunca tiveram estreia comercial em Portugal.

A partir de setembro, uma seleção de filmes vai ser projetada noutras salas de cinema do país: Setúbal, Figueira da Foz e Coimbra.

A realizadora franco-belga Agnès Varda esteve várias vezes a Portugal e encontrou-se com Manoel de Oliveira.

Em 2016, a Universidade Lusófona do Porto atribuiu-lhe o doutoramento "honoris causa".
PUB
PUB