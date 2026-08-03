"Grande retrospectiva de Agnès Varda". Obra integral da precursora da Nouvelle Vague nas salas de cinema

A programação da “Grande retrospectiva de Agnès Varda” reúne 35 filmes da precursora da Nova Vaga francesa, alguns dos quais nunca tiveram estreia comercial em Portugal.





A partir de setembro, uma seleção de filmes vai ser projetada noutras salas de cinema do país: Setúbal, Figueira da Foz e Coimbra.

A realizadora franco-belga Agnès Varda esteve várias vezes a Portugal e encontrou-se com Manoel de Oliveira.





Em 2016, a Universidade Lusófona do Porto atribuiu-lhe o doutoramento "honoris causa".