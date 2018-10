Grupo de trabalho recomenda mais dinheiro e candidaturas mais simples no apoio às artes

Lusa12 Out, 2018, 22:43 | Cultura

O documento está disponível no Portal do Governo, depois de ter sido entregue no gabinete do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, que agradeceu, em comunicado, a participação de todos os agentes do setor que contribuíram com as suas propostas.

O Grupo de Trabalho sobre o Modelo de Apoio às Artes foi criado em junho, por proposta do ministro da Cultura, com o objetivo de analisar o modelo que entrou em vigor este ano, e que, em abril, provocou uma grande contestação no setor.

"O Ministério da Cultura irá agora analisar o Relatório do Grupo de Trabalho com o objetivo de introduzir as alterações necessárias para melhorar o funcionamento do Modelo de Apoio às Artes", indica o comunicado da tutela.

Entidades representativas dos artistas e agentes culturais que participaram na criação do relatório, contactadas hoje pela agência Lusa, consideram que o documento "é positivo", mas fica "aquém do ideal", que "precisava de ser reformulado e não apenas aperfeiçoado", e que as "boas intenções" do Governo no setor das artes devem ir além de alterações do modelo, devendo ser "caucionadas por um reforço claro das dotações orçamentais das artes e cultura".