Histórias de uma Vida reflete o sofrimento vivido na Primeira Grande Guerra

Foto: Margarida Vaz

''Histórias de uma Vida'' reflete o sofrimento vivido pelos europeus durante o conflito mas é um filme de esperança.



O realizador francês Jean Becker ficou sensibilizado com a leitura do romance ''Le Collier Rouge'', do médico e escritor premiado Jean-Christophe Rufin, e fez a adaptação da história para o cinema.



A jornalista Margarida Vaz entrevistou o realizador francês Jean Becker.