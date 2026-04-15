Política
Homenageado no Parlamento. Ruy de Carvalho lembra que é preciso "amar e proteger a democracia"
Ruy de Carvalho foi esta tarde homenageado na Assembleia da República, manifestando forte emoção no final da cerimónia. O ator centenário disse pediu ainda a todos que cuidem da cultura e que "amem e protejam a democracia".
Ruy de Carvalho diz que é preciso amar a democracia e lutar pela liberdade contra as ditaduras. Foi esta tarde na Assembleia da República onde foi homenageado.
O voto de saudação, que destaca a carreira e contributo do ator para a cultura nacional, foi aprovado por unanimidade.
Aos 99 anos recebeu das mãos do presidente da Assembleia da República um livro de homenagem com mensagens de apreço de todos os que quiseram associar-se ao este reconhecimento.
O voto de saudação, que destaca a carreira e contributo do ator para a cultura nacional, foi aprovado por unanimidade.
Aos 99 anos recebeu das mãos do presidente da Assembleia da República um livro de homenagem com mensagens de apreço de todos os que quiseram associar-se ao este reconhecimento.