Humorista Conan O`Brien volta a apresentar Óscares em 2026

"Conan foi o anfitrião perfeito -- guiou-nos com destreza ao longo da noite com humor, calor e reverência", disseram os dirigentes máximos da Academia, o presidente executivo Bill Kramer e a presidente Janet Yang, citados num comunicado divulgado hoje.

Citado no mesmo texto, Conan O`Brien afirmou que a única razão que o leva a voltar para os Óscares do próximo ano é "ouvir [o ator] Adrien Brody acabar o seu discurso", referindo-se ao facto de Brody - vencedor do prémio de Melhor Ator este ano, pelo filme "O Brutalista" - ter feito o discurso mais longo da história dos Óscares, com cinco minutos e 40 segundos.

A Academia das Artes e Ciências Cinematográficas lembrou que a emissão televisiva deste ano dos Óscares alcançou 19,69 milhões de espectadores, o que é um máximo dos últimos cinco anos e uma subida de 1% face a 2024.

Conan O`Brien, de 61 anos, estreou-se a apresentar os Óscares na edição deste ano. Conhecido como apresentador de vários `talk shows`, foi argumentista para o programa "Saturday Night Live" e para os "Simpsons", mantendo o seu `podcast` "Conan O`Brien Needs a Friend" ("Conan O`Brien precisa de um amigo", em tradução do inglês), como lembra a biografia partilhada pela Academia.

A crítica foi praticamente unânime ao elogiar a prestação de O`Brien enquanto anfitrião da cerimónia, tendo sucedido a Jimmy Kimmel.

A 98.ª cerimónia dos Óscares vai ter lugar no dia 15 de março do próximo ano, em Hollywood, nos Estados Unidos da América.