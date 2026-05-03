Cultura
IMI a pagamento no mês de maio mesmo sem notas de cobrança
O IMI está a pagamento este mês. Os proprietários sujeitos ao imposto municipal sobre imóveis não vão receber notas de cobrança no correio este ano, como é habitual, mas as datas mantêm-se.
Até 500 euros, há duas prestações a pagar, uma agora e outra em novembro.
Impostos superiores a 500 euros são pagos em três prestações: maio, agosto e novembro.
O fisco só não vai cobrar o IMI quando este for menos de 10 euros.
As taxas variam consoante o tipo de imóveis, mas o imposto pode até nem ser cobrado. É preciso verificar junto das finanças se há isenções em vigor.