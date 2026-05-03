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IMI a pagamento no mês de maio mesmo sem notas de cobrança

IMI a pagamento no mês de maio mesmo sem notas de cobrança

O IMI está a pagamento este mês. Os proprietários sujeitos ao imposto municipal sobre imóveis não vão receber notas de cobrança no correio este ano, como é habitual, mas as datas mantêm-se.

RTP /
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Até ao final do mês tem de ser pagos os impostos abaixo de 100 euros.

Até 500 euros, há duas prestações a pagar, uma agora e outra em novembro.

Impostos superiores a 500 euros são pagos em três prestações: maio, agosto e novembro.

O fisco só não vai cobrar o IMI quando este for menos de 10 euros.

As taxas variam consoante o tipo de imóveis, mas o imposto pode até nem ser cobrado. É preciso verificar junto das finanças se há isenções em vigor.
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