IMI a pagamento no mês de maio mesmo sem notas de cobrança

Até ao final do mês tem de ser pagos os impostos abaixo de 100 euros.



Até 500 euros, há duas prestações a pagar, uma agora e outra em novembro.



Impostos superiores a 500 euros são pagos em três prestações: maio, agosto e novembro.



O fisco só não vai cobrar o IMI quando este for menos de 10 euros.



As taxas variam consoante o tipo de imóveis, mas o imposto pode até nem ser cobrado. É preciso verificar junto das finanças se há isenções em vigor.