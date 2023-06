Inês Viegas Oliveira vê a ilustração como meio simples para comunicar ideias complicadas

Inês Viegas Oliveira venceu hoje, por unanimidade, o Prémio Nacional de Ilustração com o livro de estreia, "Duelo", com o júri a elogiar a "singular relação do texto com as ilustrações, a originalidade gráfica" e a "riqueza plástica".

A narrativa parte de dois homens que decidem marcar um duelo para resolver uma longa discussão, mas o desenrolar da história encaminha o leitor a seguir um deles, à medida que se afasta do opositor e se aproxima do que o rodeia, a natureza e a vida humana no planeta.

A ideia do livro surgiu no âmbito da participação no projeto europeu "Every Story Matters", que promove a inclusão através das histórias e dos livros.

À Lusa, Inês Viegas Oliveira explicou que, no processo criativo, sentiu-se bloqueada em contar uma história que qualquer criança pudesse compreender, porque partia de uma posição privilegiada: "Ter casa, ter comida na mesa, sentir-me respeitada, ter amigos à minha volta, sentir que estou integrada na sociedade".

"Desse lugar adveio-me esta ideia; se calhar em vez de estar a fazer um livro sobre uma coisa que não conheço, se calhar vou criticar esta tendência que nós, sociedade branca, temos para ficar chateados com coisas que não interessam para nada", constatou.

Para "Duelo", Inês Viegas Oliveira usou óleo, pastel de óleo, lápis de cor, canetas de feltro, colagens, recortes.

"Queria que o livro acompanhasse este estado de espírito de uma pessoa muito irritada com outra pessoa -- apesar de não sabermos porquê - e eu queria que as primeiras imagens combinassem com esse estado de espírito", começando com cores, disse.

Inês Viegas Oliveira nasceu em Tavira em 1995 e vive em Lisboa. Licenciou-se em Física, desistiu de um mestrado de Matemática e pós-graduou-se em Ilustração.

Como procurava "ser capaz de comunicar ideias complicadas de uma forma muito simples", percebeu que a ilustração e os álbuns ilustrados "são coisas ótimas para falar sobre os temas, desde temas de Física aos mais filosóficos ou metafísicos".

Atualmente, Inês Viegas Oliveira só se dedica às artes visuais, é editora da revista literária independente Limoeiro Real e colabora na livraria independente It`s A Book, em Lisboa.

O Prémio Nacional de Ilustração, criado em 1996, é uma iniciativa da DGLAB para reconhecer a ilustração original e de qualidade publicada em Portugal.