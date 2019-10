Interatividade é a base da nova exposição de Wasted Rita na Underdogs em Lisboa

A artista portuguesa Wasted Rita inaugura hoje, na galeria Underdogs, em Lisboa, uma exposição que tem a interatividade como base e na qual apresenta, pela primeira vez, uma animação.

Para "And now for something completely different: A show that features at least one female artist" ("E agora para algo completamente diferente: Uma exposição que inclui pelo menos uma artista mulher"), Wasted Rita criou seis instalações, todas "com algum tipo de interatividade com o público".

Uma das inspirações da artista foi Sweet Art Museum, museu "super interativo, super querido, positivo `felicidade é tudo`, `vamos tirar fotos partilhar o instagram e sorrir`", que esteve aberto entre maio e setembro do ano passado, em Lisboa.

Wasted Rita quis "criar o contrário desse museu". "Queria interatividade, mas que cria pensamento e não que traga comodidade no estado das coisas. Quero que as pessoas reajam e que pensem, não que se tornem pessoas positivas e felizes com o estado do mundo", explicou em declarações à Lusa durante a montagem da exposição.

Das seis peças da exposição, apenas uma "tem relação direta com o título" da mesma: uma cortina em PVC vermelho, na qual está impresso um daqueles conjuntos de imagens que aparecem em alguns sites para os visitantes provarem que são mesmo pessoas e não robots. Neste caso, é pedido para que se selecione "museus que tenham mais mulheres artistas do que homens, que não existem".

Duas das obras "são muito existencialistas, sem ironia", mas a maioria, como é habitual no trabalho da artista, tem "algum humor".

Nesta mostra, Wasted Rita apresenta pela primeira vez uma animação, e, para a verem, os visitantes terão que "ser elevados, andar de `cherry picker` [plataforma elevatória]".

Na galeria está também uma cama giratória, "para ver as peças que estão no teto", e um tiro ao alvo.

Wasted Rita quis "contrapor esta interatividade e o entusiasmo que a interatividade traz às pessoas no geral", com o seu trabalho "mais negativo, rude, sarcástico" e tudo o que se passa no mundo e a preocupa.

"And now for something completely different: A show that features at least one female artist", de entrada livre, estará patente até 16 de novembro.