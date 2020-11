Internet e `fake news` protagonizam livro ilustrado "Gosto, logo existo"

"Já há algum tempo que andávamos a sentir que era preciso falar disto com os miúdos e, de alguma forma, participar nessa parte da literacia mediática. Observamos coisas interessantes e outras preocupantes. Fazia sentido fazer um livro", afirmou à agência Lusa a editora Isabel Minhós Martins.

"Gosto, logo existo" foi escrito pela jornalista Isabel Meira, ilustrado por Bernardo P. Carvalho e tem como subtítulo "Redes sociais, jornalismo e um estranho vírus chamado fake news".

Isabel Meira, jornalista na rádio pública, contou à agência Lusa que a ideia foi fazer um livro informativo para os mais novos que convocasse conceitos que já entraram no discurso do quotidiano, sobre `fake news`, pós-verdade, partilha de dados, aceitação, mentira, redes sociais.

A autora explicou que "não é um livro moralista, não é doutrinário, não é um livro para ensinar qualquer coisa de forma clássica".

"Não me interessa nada ter uma abordagem moralista e pôr a questão como se, de um lado, estivessem os bons e, do outro, os maus; ter uma visão maniqueísta do que se está a passar no mundo. (...) A minha dificuldade era pôr as questões, na linguagem acessível para eles, mas tendo ideia que são temas muito teóricos, muito abstratos", disse.

"Gosto, logo existo" tem prefácio da investigadora Joana Gonçalves de Sá, professora do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico, que transpõe para a temática do livro alguns dos princípios básicos do trabalho científico.

"O processo de pensar em perguntas e em formas de as testar é central ao processo científico. Ter ou não passado o crivo dos testes é o que distingue um facto de uma opinião, um facto de uma mentira", escreve a investigadora.

Isabel Meira recorda que este livro é dirigido a leitores que já nasceram numa realidade em que existe Internet, são nativos digitais, mas nem todos têm pensamento crítico, ferramentas que lhes permitam digerir toda a informação que lhes chega por essa via.

"Gosto, logo existo" cruza várias fontes de informação, factos históricos, estatísticas, uma breve história sobre jornalismo, outra sobre os negócios da informação, cita ainda estudos sobre comportamento e utilização da Internet e coloca muitas perguntas aos leitores.

"É talvez a questão mais importante que nós enfrentamos neste momento: quando há tanta `informação`, como é que eu escolho em qual acreditar?", resumiu Joana Gonçalves de Sá, no prefácio.

Isabel Minhós Martins acredita que pais e educadores, em contexto familiar e também escolar, têm responsabilidade na forma como os mais novos se relacionam com o mundo digital: "Como se aprende a comer - e nem todas as famílias tem bons hábitos alimentares -, também não se têm bons hábitos de informação e, se calhar, tem de ser alguém de fora a participar nessa formação".

Com este livro, a intenção de Isabel Meira foi fazer essa ponte entre "dois universos geracionais".

"A geração dos educadores tem uma lógica comparativa; para nós ainda houve um tempo antes das redes sociais e da Internet e o nosso acesso ao conhecimento era feito de outra forma. Para esta geração, que já nasce absolutamente rodeada de tecnologia, aplicações, redes sociais e plataformas virtuais, não há esse antes e depois. [O objetivo foi] Colocar muitas questões para que tanto os educadores como os miúdos encontrassem uma possibilidade de diálogo", disse Isabel Meira à Lusa.

"Gosto, logo existo" junta-se a um catálogo de livros informativos ilustrados que a Planeta Tangerina tem editado em anos recentes, nomeadamente "Plasticus Maritimus", sobre poluição nos oceanos, "Atlas das viagens e dos exploradores" e "Cá dentro", sobre o cérebro.