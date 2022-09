Iraniana Mahbooube Pakdel vence Bienal de Humor de Penela com obra sobre aquecimento global

"Mahbooube Pakdel é jovem, mas já muito premiada internacionalmente", disse à agência Lusa Osvaldo Macedo de Sousa, indicando que a artista do Irão ganhou o primeiro prémio do concurso com a obra "Aquecimento global".

Na categoria de caricatura, o primeiro prémio vai para Raul Grisales, com o nome artístico Guaico, da Colômbia, com o trabalho "Jane Goodall", adiantou.

Entre os restantes 11 trabalhos distinguidos, nas diferentes categorias e lugares, estão concorrentes da Alemanha, Bélgica, Canadá, Irão, Albânia, Sudão, Turquia e Portugal.

Criadores gráficos de 79 países vão estar representados com mais de 500 obras nesta edição da Bienal de Humor, que começa no sábado.

Produzido pela Humorgrafe, o programa inclui cartunes e caricaturas e resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Penela, a Junta de Freguesia do Espinhal e a Casa-Museu Oliveira Guimarães, sendo apoiado pela Fundação Luiz d`Oliveira Guimarães.

"Se o número de trabalhos e de artistas, 1.670 e 550, respetivamente, bateram todos os recordes, é também de destacar o número de participações femininas, que ultrapassaram as seis dezenas", realçou Osvaldo de Sousa.

As vilas do Espinhal e de Penela, no mesmo concelho, "assumirão mais uma vez o papel de capital internacional do humor gráfico, com a oitava edição da sua Bienal de Humor", subordinada ao tema "Os animais, o homem e o planeta".

Segundo Osvaldo de Sousa, os trabalhos recebidos pela organização "foram julgados por um júri internacional", com representantes de cinco países, que concedeu os 13 prémios previstos no regulamento a artistas do Irão, Bélgica, Colômbia, Canadá, Portugal, Turquia, Sudão, Albânia e Alemanha.

Destes, seis estarão em Penela no fim de semana, para tomar parte no programa inaugural da Bienal do Humor, que inclui a Festa da Caricatura, com a produção de desenhos ao vivo, no sábado, às 15:00, e a entrega dos prémios, no domingo, às 18:00, no Centro Cultural do Espinhal.

"Integrada nesta Bienal, há desde sempre o desejo de homenagear a carreira de um artista nacional, tendo sido este ano escolhido o veterano Zé Oliveira", salientou o responsável da produtora Humorgrafe.

Durante décadas, Zé Oliveira tem publicado trabalhos em diferentes jornais regionais da região Centro, com destaque para o Trevim, da Lousã, e o Região de Leiria.

"Novidade é a atribuição deste galardão também a um artista internacional, para o qual foi escolhido o colombiano Omar Túrcios. Ambos terão uma exposição das suas obras na Casa-Museu Oliveira Guimarães", referiu.

Para Osvaldo de Sousa, "não menos importante é a realização do II Concurso de Humor Escolar Luiz d`Oliveira Guimarães", que é "uma forma de integrar a comunidade neste evento e de levar a pedagogia humorística" às atividades do Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, em Penela.

Para o presidente da Câmara de Penela, Eduardo Nogueira dos Santos, a Bienal de Humor "constitui um importante testemunho da identidade cultural do concelho", além de uma "justa homenagem de dimensão internacional e multicultural" à arte do humor gráfico e a Oliveira Guimarães, oriundo do concelho, que foi jornalista, escritor, dramaturgo e humorista.

"O principal objetivo é homenagear a vida e a obra de um homem peculiar, ilustre, culto e orgulhoso das suas origens", sublinhou o autarca.

No catálogo editado para a Bienal, Eduardo Nogueira dos Santos agradece à família Oliveira Guimarães, "que, edição após edição, vem colaborando, de forma comprometida, para que este evento seja um exemplo profícuo de parceria entre a sociedade civil e a administração local".