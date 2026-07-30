Irreconhecível como Mr. Scrooge de Dickens. Johnny Depp apresenta novo filme "Ebenezer: A Christmas Carol"

Johnny Depp foi uma das figuras mais comentadas da edição de 2026 da Comic-Con de San Diego ao aparecer no evento totalmente transformado em Ebenezer Scrooge, protagonista do filme“Ebenezer: A Christmas Carol” (Ebenezer: um conto de Natal), uma nova adaptação do clássico literário de Charles Dickens de 1843.





A aparição surpresa aconteceu numa recriação de uma aldeia natalícia vitoriana criada pela Paramount Pictures no bairro de Gaslamp, junto ao centro de convenções da cidade.







Aos 63 anos, o ator norte-americano surgiu com um longo casaco preto, cartola, bengala, patilhas grisalhas e uma elaborada caracterização que alterava significativamente os seus traços faciais, tornando-o quase irreconhecível.





A transformação física foi um dos aspetos que mais impressionou os milhares de fãs que se concentraram no local para assistir à ação promocional.



Interações de Scrooge - Depp



Sem nunca despir a pele da personagem, Depp percorreu as ruas caracterizado como o célebre avarento criado por Dickens.





Quando um admirador lhe desejou um “bom dia”, respondeu com a conhecida rabugice de Scrooge: “O que é que o dia tem de bom?”, arrancando gargalhadas e aplausos da multidão.





Noutra interação perguntou aos presentes: "não têm trabalho para fazer?" - mantendo o humor mordaz associado à personagem.





O ator ainda se cruzou com algumas outras personagens suas conhecidas.

Icon meets icons. The Master of Misfits returns in #EbenezerMovie. #SDCC pic.twitter.com/J4OFqA7C1d — Ebenezer (@ebenezermovie) July 26, 2026 “It’s good to be back”

A aparição prosseguiu mais tarde no Hall H, o principal auditório da Comic-Con, durante o painel “Directors on Directing”. A sala mergulhou na escuridão e Depp surgiu iluminado apenas por uma vela, ainda vestido como Scrooge, para apresentar o primeiro trailer oficial do filme ao lado do realizador Ti West.

A aparição prosseguiu mais tarde no Hall H, o principal auditório da Comic-Con, durante o painel “Directors on Directing”. A sala mergulhou na escuridão e Depp surgiu iluminado apenas por uma vela, ainda vestido como Scrooge, para apresentar o





O trailer recorda algumas das personagens mais icónicas interpretadas por Depp — incluindo Jack Sparrow, Edward Scissorhands (Eduardo Mãos de Tesoura) e o Chapeleiro Louco — antes de terminar com a frase exclamada pelo ator: “It’s good to be back” (“É bom estar de volta”).











Para além do interesse cinematográfico, Ebenezer surge carregado de simbolismo para a carreira do ator. Desde os mediáticos processos judiciais envolvendo Amber Heard e as consequências profissionais que se seguiram, Depp tem estado relativamente afastado das grandes produções norte-americanas. Os seus projetos mais recentes tiveram menor impacto comercial.



Foi precisamente esse contexto que levou vários meios de comunicação a interpretar Ebenezer como uma espécie de teste à capacidade de Hollywood e do público de voltarem a abraçar o ator. O New York Times enquadra o filme como a aposta mais significativa da Paramount em Johnny Depp nos últimos anos, enquanto o The Guardian considera que a campanha de promoção assume um “regresso” do ator.

Versão sombria de “Um Conto de Natal”

Realizado por Ti West, conhecido pelos filmes X, Pearl e MaXXXine, "Ebenezer: A Christmas Carol" propõe uma leitura e estética mais sombria do conto publicado por Charles Dickens em 1843. A Paramount apresenta o filme como uma mistura de fantasia sobrenatural, drama e terror gótico, acompanhando a jornada de redenção de Scrooge através das visitas dos espíritos do Natal Passado, Presente e Futuro.







O elenco reúne vários nomes de destaque, incluindo Ian McKellen no papel de Jacob Marley, Rupert Grint como Bob Cratchit, Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Sam Claflin, Tramell Tillman, Charlie Murphy, Ellie Bamber e Arthur Conti.







Citado na publicação Variety, Depp descreveu a interpretação de Scrooge como “um privilégio extraordinário” e afirmou que a obra de Dickens o acompanha desde a infância, considerando-a uma das suas histórias favoritas.







Ebenezer Scrooge é a personagem principal do romance do escritor britânico e caracteriza-se como um homem frio, ganancioso, solitário e extremamente avarento que despreza o Natal e o espírito de partilha. Michael Caine e Jim Carrey foram alguns dos atores que deram vida à figura rezingona.







Em novembro, Depp trará a sua versão. Para já, a receção na Comic-Con demonstrou que o "pirata Sparrow" continua a mobilizar uma base de fãs considerável.



Christmas in July 🎩❄️🐦‍⬛ Johnny Depp as Ebenezer Scrooge brings the humbug spirit to San Diego Comic-Con. #EbenezerMovie #SDCC #SDCC2026 pic.twitter.com/6iOLVeMKKl — Ebenezer (@ebenezermovie) July 24, 2026





