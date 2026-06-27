Cultura
Jafumega, UHF, GNR e Xutos & Pontapés levam o rock português ao Rock in Rio Lisboa
Último fim de semana do festival Rock in Rio Lisboa traz ao palco Music Valey bandas míticas do rock português. Pela primeira vez as bandas Jafumega, UHF, GNR e Xutos & Pontapés atuam no mesmo dia e no mesmo espaço. A curadoria esteve a cargo dos Xutos & Pontapés que atuam no Rock in Rio Lisboa, desde a primeira edição
No domingo, dia 28 junho, o cartaz dirige-se mais aos jovens com “21 Savage”. No sábado, dia 27 junho, é a vez do rock português e de lendas da música mundial. “4 Non Blondes”, “Shaggy”, “Cyndi Lauper” e “Rod Stewart” vão estar no Palco Mundo. É a segunda vez que o cantor inglês integra o cartaz do Rock in Rio Lisboa, recorda Roberta Medina.
Festival Rock in Rio Lisboa realiza-se no Parque Papa Francisco. O perímetro, à volta do recinto, está condicionado à circulação automóvel, só é possível chegar de transportes públicos. Há shuttles da Carris, a partir da Gare do Oriente e há prolongamento dos horários dos transportes públicos. O Metropolitano de Lisboa, a linhas Verde e Vermelha, no dia 27 junho vão funcionar até às 4h da manhã e no dia 28 junho estão abertas até às 3h da manhã.
Festival Rock in Rio Lisboa realiza-se no Parque Papa Francisco. O perímetro, à volta do recinto, está condicionado à circulação automóvel, só é possível chegar de transportes públicos. Há shuttles da Carris, a partir da Gare do Oriente e há prolongamento dos horários dos transportes públicos. O Metropolitano de Lisboa, a linhas Verde e Vermelha, no dia 27 junho vão funcionar até às 4h da manhã e no dia 28 junho estão abertas até às 3h da manhã.