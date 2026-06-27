Jafumega, UHF, GNR e Xutos & Pontapés levam o rock português ao Rock in Rio Lisboa

No domingo, dia 28 junho, o cartaz dirige-se mais aos jovens com “21 Savage”. No sábado, dia 27 junho, é a vez do rock português e de lendas da música mundial. “4 Non Blondes”, “Shaggy”, “Cyndi Lauper” e “Rod Stewart” vão estar no Palco Mundo. É a segunda vez que o cantor inglês integra o cartaz do Rock in Rio Lisboa, recorda Roberta Medina.Festival Rock in Rio Lisboa realiza-se no Parque Papa Francisco. O perímetro, à volta do recinto, está condicionado à circulação automóvel, só é possível chegar de transportes públicos. Há shuttles da Carris, a partir da Gare do Oriente e há prolongamento dos horários dos transportes públicos. O Metropolitano de Lisboa, a linhas Verde e Vermelha, no dia 27 junho vão funcionar até às 4h da manhã e no dia 28 junho estão abertas até às 3h da manhã.