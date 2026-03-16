Jimmy Kimmel critica Trump e Melania no anúncio dos Óscares de cinema documental
"Valor Sentimental", de Joachim Trier, venceu o Óscar de Melhor Filme Internacional, deixando para trás "O Agente Secreto", do brasileiro Kléber Mendonça Filho, e a "A Voz de Hind Rajab", da tunisina Kaouther Ben Hania.
O prémio foi anunciado pelo ator Javier Barden, que recordou a guerra e clamou por "Palestina Livre!"
Eram também candidatos a Melhor Filme Internacional "Foi só um Acidente", de França, e "Sirât", de Espanha.
"O Agente Secreto" soma quatro nomeações: Melhor Filme, Melhor Ator, pelo desempenho de Wagner Moura, Melhor Filme Internacional e Melhor Casting (Gabriel Domingues).
O filme foi estreado em maio passado no Festival de Cinema de Cannes, onde venceu o prémio de melhor realização, o prémio da crítica e onde Wagner Moura conquistou o galardão de melhor ator.
O elenco de "O Agente Secreto", além de Wagner Moura, inclui ainda Alice Carvalho, Tânia Maria, Maria Fernanda Cândido e a atriz portuguesa Isabél Zuaa.
O filme "A Voz de Hind Rajab", história real da criança palestiniana morta por forças israelitas, em Gaza, em 2024, enquanto esperava pelas equipas de socorro, é construído sobre as suas chamadas para o Crescente Vermelho, feitas de dentro de um carro, ao lado dos familiares mortos num ataque.
"A Voz de Hind Rajab", que venceu o Leão de Prata -- Grande Prémio do Júri no Festival de Veneza, recebeu uma ovação de quase 24 minutos, a mais longa de sempre na história deste certame.
O Óscar de Melhor Canção Original foi para "Golden", de "KPop Demon Hunters", de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo e Teddy Park.
Os vencedores dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, são conhecidos esta noite, numa edição em que os favoritos são "Pecadores", com o número recorde de 16 nomeações, e "Batalha atrás de Batalha", com 13, numa edição em que há um novo prémio para quem escolhe o elenco, o Óscar de Melhor Casting, num total de 24 categorias.
A cerimónia da 98.ª edição dos Óscares realiza-se no Dolby Theatre, em Los Angeles, com apresentação do humorista Connan O`Brian.