Joana Gama e Victor Hugo Pontes levam "Nocturno" a França e Bélgica

Depois da estreia portuguesa em 2017, o espectáculo será apresentado, entre 26 de outubro e 14 de novembro, nas cidades belgas de Gante, Antuérpia e Bruxelas. Seguir-se-á Lille, em França, a 24 e 25 de novembro.

Em "Nocturno", a pianista Joana Gama e o coreógrafo Victor Hugo Pontes surgem em palco acompanhados pelo ator e bailarino Paulo Mota, numa encenação de música e dança que dá corpo a alguns dos medos da infância, tendo como referência o escuro e a noite, com sugestão de ambientes que remetem para a cidade e para o campo.

Aranhas, trovoadas, sombras, roupa ou brinquedos que ganham vida, sons e silêncios que se ampliam, são convocados para este espetáculo, debaixo de um gigante lençol estrelado e com música original de João Godinho, interpretada em palco por Joana Gama.

Direcionado para crianças a partir dos seis anos, o espetáculo muitas vezes sugere mais do que aquilo que mostra, estimulando a curiosidade do espectador. O processo criativo dos autores para este espetáculo incluiu visitas a escolas para falar com crianças sobre medos.

"Foi giro descobrir o que é que os miúdos pensam da noite e descobrimos que são bastante mais fantásticos do que nós pensávamos. Há muita violência, muito sangue, muitas facas, e nós com receio de usar alguns elementos na peça, e eles eram muito pior do que podíamos imaginar", afirmou Joana Gama aos jornalistas, quando o espectáculo se estreou em Lisboa, em 2017.

"Fomos às escolas falar com os especialistas dos medos, pedimos para nos revelarem quais eram os seus medos e receios sobre o que acontecia durante a noite. Algumas das imagens que aparecem no espetáculo aparecem porque são referências que nos foram dando", contou Victor Hugo Pontes.

Depois daquelas apresentações na Bélgica e em França, "Nocturno" regressa aos palcos portugueses em dezembro, de 09 a 11, no Teatro Aveirense.

Estão ainda marcadas sessões a 26 e 27 de fevereiro, no Cine-Teatro Louletano, e nova temporada (de 20 a 24 de março), no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa.