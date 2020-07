João Laia e Valentinas Klimasauskas nomeados curadores da Trienal do Báltico em 2021

Criada em 1979 como evento dedicado à arte contemporânea, a Trienal do Báltico tem-se vindo a consolidar como exposição periódica de obras de jovens artistas da região do Báltico.

Citado num comunicado sobre a decisão de nomear estes dois curadores para o evento, o diretor do CAC, Kestutis Kuizinas comentou: "Nomear Klimasauskas partiu do entendimento que a Trienal precisa de um curador que pode trazer uma rede internacional e uma profunda compreensão da cena local".

Klimasauskas "decidiu convidar o curador português, baseado em Helsínquia, João Laia, para se lhe juntar e desenvolver um diálogo curatorial".

"Com esta alegria chega também uma responsabilidade acrescida à luz dos recentes eventos globais. Tendo em mente algumas das tendências autocráticas, nacionalistas, homofóbicas e neoliberais da região, pode-se começar a pensar em como os ventos políticos em mudança podem afetar as cenas artísticas da região, e, do mesmo modo, como a produção artística pode participar na urgente mudança", afirmou Klimasauskas.

Por seu turno, o curador João Laia disse ter ficado "entusiasmado por trabalhar no contexto da Trienal do Báltico".

"Ao longo das décadas, a Trienal estabeleceu-se como uma plataforma poderosa para explorar a arte como uma ferramenta social e poética para abordar o mundo. Sinto-me honrado por fazer parte da sua história, e expectante por colaborar com Klimasauskas, a equipa do CAC, os artistas e todos os agentes que farão parte da próxima edição", declarou.

Klimasauskas e Laia trabalharam na exposição "Máscaras", patente na Galeria Municipal do Porto até dia 16 de agosto de 2020.

Desde a criação, no final dos anos 1970, a Trienal do Báltico tem vindo a incorporar artistas de todas as geografias, tendo-se tornado a mais importante exposição internacional no norte da Europa, e um dos mais relevantes eventos de arte contemporânea do mundo.

O evento também tem sido marcado por expressar atitudes não conformistas em matérias políticas e sociais manifestadas na arte das suas exposições.

João Laia é curador-chefe de exposições no Kiasma - Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Helsínquia, desde junho de 2019.

Em Portugal, Laia, de 38 anos, com formação em ciências sociais e estudos cinematográficos, colaborou com instituições como o Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia, o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, o Torreão Nascente da Cordoaria Nacional - Galerias Municipais de Lisboa, a Galeria Zé dos Bois, a Galeria Francisco Fino, a Galeria Municipal do Porto e a Coleção António Cachola.

Valentinas Klimasauskas foi, com Inga Lace, curador do Pavilhão da Letónia na Bienal de Veneza (2019), trabalhou como diretor de programa no Centro de Arte Contemporânea, em Riga (2017/18), e curador do CAC, em Vilnius (2003/13).