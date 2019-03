''John McEnroe: O Domínio da Perfeição'' é um filme sobre uma lenda do Ténis. O documentário apresenta imagens inéditas da final de Roland Garros, em 1984 que colocou McEnroe e Ivan Lendl, frente a frente.





As fitas originais foram descobertas, por obra do acaso, no arquivo do Instituto Francês do Desporto. A jornalista Margarida Vaz falou como realizador Julien Faraut que explicou como tudo aconteceu.