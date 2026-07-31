Cultura
Jovem Orquestra Portuguesa dá concerto solidário de apoio Fundação Lar de Cegos de Nossa Senhora da Saúde
É uma iniciativa solidária para apoiar a Fundação Lar de Cegos de Nossa Senhora da Saúde. A Jovem Orquestra Portuguesa e o maestro Pedro Carneiro dão um concerto solidário esta noite no Teatro Capitólio, em Lisboa.
A receita reverte para a compra de equipamento necessário para o bem estar dos utentes da Fundação.
O objetivo é alertar as pessoas para esta causa social, explica o diretor da Fundação, José Duarte Trindade.
O concerto é logo à noite, às nove, no Teatro Capitólio, em Lisboa.
O objetivo é alertar as pessoas para esta causa social, explica o diretor da Fundação, José Duarte Trindade.
Para adquirir um bilhete basta ir à página da internet da Fundação, www.flcegos.pt.