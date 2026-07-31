Jovem Orquestra Portuguesa dá concerto solidário de apoio Fundação Lar de Cegos de Nossa Senhora da Saúde

Jovem Orquestra Portuguesa dá concerto solidário de apoio Fundação Lar de Cegos de Nossa Senhora da Saúde

É uma iniciativa solidária para apoiar a Fundação Lar de Cegos de Nossa Senhora da Saúde. A Jovem Orquestra Portuguesa e o maestro Pedro Carneiro dão um concerto solidário esta noite no Teatro Capitólio, em Lisboa.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Imagem promocional Concerto Solidário

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A receita reverte para a compra de equipamento necessário para o bem estar dos utentes da Fundação.
O objetivo é alertar as pessoas para esta causa social, explica o diretor da Fundação, José Duarte Trindade.

Para adquirir um bilhete basta ir à página da internet da Fundação, www.flcegos.pt.

O concerto é logo à noite, às nove, no Teatro Capitólio, em Lisboa.
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