Jovem Orquestra Portuguesa dá concerto solidário de apoio Fundação Lar de Cegos de Nossa Senhora da Saúde

Para adquirir um bilhete basta ir à página da internet da Fundação, www.flcegos.pt





A receita reverte para a compra de equipamento necessário para o bem estar dos utentes da Fundação.O objetivo é alertar as pessoas para esta causa social, explica o diretor da Fundação, José Duarte Trindade.O concerto é logo à noite, às nove, no Teatro Capitólio, em Lisboa.