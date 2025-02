Julgamento do homem que esfaqueou Salman Rushdie começou hoje em Nova Iorque

Hadi Matar, um libanês-americano de 27 anos que cresceu nos Estados Unidos, apresentou-se em tribunal, acusado de tentar matar o famoso escritor Salman Rushdie, mais de 30 anos depois de o Irão ter emitido um decreto religioso muçulmano (fatwa) lançado em 1989 pelo antigo líder do Irão "ayatollah" Ruhollah Khomeini que pedia a morte de Rushdie pela publicação do livro "Os Versículos Satânicos", que Teerão considerou blasfemos.

O arguido entrou no tribunal de Mayville, no condado de Chautauqua, perto da fronteira com o Canadá, gritando as palavras "Libertem a Palestina".

A 12 de agosto de 2022, Salman Rushdie, o escritor que se tornou um símbolo da liberdade de expressão em todo o mundo, participava numa conferência sobre a proteção da liberdade dos escritores.

Ainda não tinha falado, perante cerca de mil pessoas, quando "um jovem de estatura média, usando uma máscara de cor escura, apareceu nas traseiras do teatro", descreveu o procurador Jason Schmidt na sua primeira intervenção perante o júri.

"Uma vez no local, acelerou" em direção a Salman Rushdie e "assim que o alcançou, sem hesitar, desferiu a sua faca com força, eficácia e rapidez", insistiu o procurador no primeiro dia do julgamento. "Atingiu a cabeça, o pescoço, o abdómen e a parte superior da coxa", insistiu.

Salman Rushdie sofreu ferimentos graves em todo o corpo e esteve hospitalizado durante semanas, tendo perdido o uso do olho direito.

"Ainda consigo ver o momento em câmara lenta (...) Levantei a mão esquerda num gesto de autodefesa. Ele enfiou a faca. Depois, recebi inúmeros golpes, no pescoço, no peito, nos olhos, em todo o lado", conta o escritor no seu livro sobre o ataque, "The Knife".

Henry Reese, cofundador da "Pittsburgh City of Refuge", um projeto de ajuda a escritores no exílio, também ficou ferido.

Espera-se que Salman Rushdie, de 77 anos, testemunhe no julgamento.

Hadi Matar foi detido no rescaldo do atentado. Declarou-se inocente num tribunal do Estado de Nova Iorque de tentativa de homicídio e de agressão, pelos quais poderá ser condenado a 25 e sete anos de prisão, respetivamente.

Antes do julgamento, o procurador do condado afirmou que pretendia centrar-se mais no ataque, com a ajuda de vídeos e testemunhos perante o júri, do que nas motivações ideológicas do alegado autor.

Alguns dias após os factos, o arguido foi entrevistado na prisão pelo New York Post, ao qual confidenciou que estava "surpreendido" com o facto de Salman Rushdie ter sobrevivido.

Hadi Matar não disse se se tinha inspirado na fatwa emitida pelo Ayatollah Khomeini, chefe do Irão na altura, mas sublinhou que "(não) gostava dele" e criticou-o por ter "atacado o Islão".

O arguido foi também acusado num tribunal federal americano de "atos de terrorismo em nome do Hezbollah", o movimento xiita libanês apoiado pelo Irão.

Teerão negou qualquer envolvimento no atentado.

Após a fatwa no Irão, o escritor teve de viver escondido durante anos.

Depois, conseguiu estabelecer-se em Nova Iorque e viver uma vida relativamente normal até àquele dia de verão de 2022.