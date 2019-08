Kevin Morby e V**agra Boys confirmados no festival Super Bock em Stock

Lusa01 Ago, 2019, 17:09 | Cultura

Este ano, o festival realiza-se a 22 e 23 de novembro, e inclui "mais de 50 concertos em mais de 10 salas", refere a promotora Música no Coração, num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia as primeiras quatro confirmações.

O festival Super Bock em Stock aconteceu de 2008 a 2010, depois foi rebatizado para Vodafone Mexefest, entre 2011 e 2017, retomando no ano passado o nome inicial.

No ano passado, o cartaz incluiu, entre outros, Johnny Marr, Jungle, Capitão Fausto, Tim Bernardes, Still Corners, The Saxophones e Conan Osiris.

No total, foram 12 as salas que acolheram os concertos, entre as quais o cinema São Jorge, os teatros Capitólio e Tivoli, o Coliseu dos Recreios, o Maxime, o Palácio Foz e a Casa do Alentejo.