Lenços de Namorados do Minho protegidos por indicação geográfica na União Europeia

O novo sistema europeu aplica-se a produtos artesanais e industriais cuja qualidade, reputação ou outras características estão ligadas à sua origem geográfica.





É idêntico ao sistema já existente para as indicações geográficas de produtos agrícolas.





Originários do norte de Portugal, os lenços encontram-se historicamente ligados às tradições de namoro e continuam a ser uma expressão reconhecida da cultura popular portuguesa e do património artesanal.





lenços de amor ou lenços de pedido, consistem num "quadrado de linho ou de algodão, que a jovem apaixonada bordava a seu gosto, servia especialmente para simbolizar os sentimentos efetivos da rapariga que o bordava, em relação ao rapaz a quem o oferecia, uma discreta e eterna declaração de amor”, detalha um estudo citado no Também conhecidos comoconsistem num "quadrado de linho ou de algodão, que a jovem apaixonada bordava a seu gosto, servia especialmente para simbolizar os sentimentos efetivos da rapariga que o bordava, em relação ao rapaz a quem o oferecia, uma discreta e eterna declaração de amor”, detalha um estudo citado no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que acompanhou todo o processo.





A inscrição dos Lenços de Namorados do Minho é "um momento de orgulho para Portugal e para as comunidades que preservaram esta tradição artesanal única ao longo de gerações”, afirmou a presidente do INPI.





Ana Bandeira acrescentou que o resultado agora alcançado reflete "não só o valor cultural e económico deste produto emblemático, mas também a importância de proteger o saber-fazer local através do novo sistema europeu de indicações geográficas para produtos artesanais e industriais".