Literatura infantojuvenil tem festival em Valongo com 70 horas de atividades e 30 convidados

Em comunicado, a organização explica que o tema desta edição é "Livres e Indomáveis", tendo em vista celebrar a literatura infantojuvenil "como ferramenta de formação de leitores e de construção do imaginário das novas gerações".

Durante sete dias, em vários locais de Valongo, no distrito do Porto, o Onomatopeia vai oferecer maratonas de livros, poesia ilustrada, histórias cantadas, conversas com autores, concertos, oficinas, jogos tradicionais e animação.

No dia 17 de abril, entre as 14:15 e as 16:15, vai ter lugar a `masterclass` Manual de Escrita Poética, de Afonso Cruz.

"A partir do clássico `O Passeio da Dona Rosa`, de Pat Hutchins, Afonso Cruz propõe uma `masterclass` sobre a construção narrativa, explorando a dupla perspetiva da história e partilhando estratégias criativas para a escrita literária", descreve-se no programa.

Para o dia 18 de abril está marcada, às 10:00, a Oficina de Construção de Brinquedos, de Simão Bolivar, no Largo do Centenário.

Às 14:30, há animação performativa itinerante "O Caçador de Sons", de Luci Vilanova e Vini Couto.

Pelas 21:00, arrancam as "Batalhas entre Autores", nomeadamente entre Alda Casqueira e Raquel Patriarca, Marta Pais Oliveira e Rui Couceiro, Estefânia Surreira e Rita Sineiro, Afonso Cruz e David Machado, Marta Bernardes e Kiara Terra.

No dia 19 de abril, o festival apresenta "O Falar dos Livros", uma iniciativa em que os livros são falados por quem os imaginou, escreveu e/ou ilustrou.

As obras abordadas vão ser "O meu nome é diferença", de Raquel Patriarca, com ilustração de Maria Abreu; "Mas Eu Quero!", de Carina Novo e ilustração de Libânia Freitas; "A velha, o cão, o gato e galinha", de Noélia Pedrosa, ilustração de Gabriela Araújo.

A estas, somam-se "O que é a Escola?", de Adélia Carvalho e Kiara Terra, ilustração de Gabriela Araújo; "As mãos da Avó", de Inês Cardoso, ilustração de Susana Matos; "As palavras ao seu lugar", de Rita Sineiro, ilustração de Cátia Vidinhas; e "Porque é que os olhos não vêm para dentro", de Ondjaki, ilustração de Constança Duarte.

O encerramento acontece no dia 19, às 16:30, com um Concerto Literário do Bando dos Gambozinos.

"Com uma programação descontraída mas apaixonada pela literatura, o festival explora também outras disciplinas artísticas dotadas do superpoder de plantar liberdade e imaginação nos jovens leitores", refere a organização.

No dia 17 de abril, vai ser revelado o vencedor da 4.ª edição do Prémio Ibérico de Literatura Infantojuvenil Álvaro Magalhães, que tem como finalistas Afonso Cruz, Gilberto Gil, Ondjaki, Sandro William Junqueira e Volnei Canônica, selecionados a partir de "mais de uma centena de obras de autores de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Zimbabué".