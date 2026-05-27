Cultura
Livros voltam hoje ao Parque Eduardo VII
O Parque Eduardo VII volta a ser a montra literária para a edição 96 da Feira do Livro. Um espaço verde que se transforma na maior livraria a céu aberto. Livros, histórias e muitas palavras que ocupam agora o coração da capital portuguesa.
E as histórias este ano também são lidas ao deitar, com a Estufa Fria a ser transformada num dormitório para os mais novos.
A abertura oficial acontece às oito da noite desta quarta-feira e conta este ano com 350 pavilhões.
