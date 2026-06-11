Luís Quintais vence Grande Prémio de Literatura dst com obra poética "Nocturama"

Em comunicado, a dst indicou que o prémio "reconhece uma obra que confirma a singularidade do percurso literário de Luís Quintais", que classifica como "uma das vozes mais consistentes da poesia portuguesa contemporânea".

O júri, presidido por José Manuel Mendes, da Associação Portuguesa de Escritores, composto também por Cândido de Oliveira Martins e Carlos Mendes de Sousa, destacou "uma notável construção de linguagem, uma poética que enlaça pensamento e emoção, tanto nos registos biográficos como na análise da realidade social, e uma escrita em que o sentido de medida se torna não raro apelativo".

"Notações de luz e sombra enquanto evidência de energia criativa e um engenho aprimorados", descreve o júri, destacando que a obra de Luís Quintais, "de livro em livro, se tem afirmado por uma singularidade admirável".

Para o poeta e ensaísta, é "muito gratificante" receber o Grande Prémio de Literatura dst, sobretudo por celebrar aquele que considera ser um dos seus "livros mais significativos num percurso que faz trinta anos em 2026", data em que o prémio lhe é atribuído.

José Teixeira, presidente do dstgroup, salienta que "o Grande Prémio de Literatura dst continua a afirmar a literatura como um lugar de pensamento, de inquietação e de construção de sentido".

Quanto à obra de Luís Quintais, José Teixeira considera que "confirma a força da palavra poética enquanto instrumento de lucidez, de resistência e de revelação".

"Há livros que iluminam e eliminam o vazio existencial e restauram o propósito e o significado da vida. Há livros que nos provam que a poesia pode salvar a economia. `Nocturama` é um desses livros", acrescentou

A cerimónia de entrega do prémio realizar-se-á no dia 27 de junho, no Theatro Circo, em Braga.

No mesmo dia, Luís Quintais participará numa conversa aberta ao público no MUZEU - Pensamento e Arte Contemporânea dst, proporcionando um momento de encontro entre o autor, os leitores e o universo literário que sustenta a obra vencedora.

Segundo o grupo dst, a edição deste ano, dedicada à poesia, "reafirma a relevância de um prémio que, ao longo de mais de três décadas, tem distinguido algumas das mais importantes vozes da literatura portuguesa contemporânea".

Alternando, anualmente, entre poesia e prosa, o Grande Prémio de Literatura dst conta no seu historial com autores como Luísa Costa Gomes, José Viale Moutinho, Teolinda Gersão, João de Melo, Lídia Jorge, João Luís Barreto Guimarães e Fernando Guimarães.

No ano passado, a obra vencedora foi "Visitar Amigos e Outros Contos", de Luísa Costa Gomes.