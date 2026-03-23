Macau quer substituir calçada portuguesa em algumas zonas por questões de segurança

A calçada, um dos elementos de cultura portuguesa mais distintivos do território, foi considerada no passado pelas autoridades municipais da cidade chinesa semiautónoma perigosa para pedestres em tempos de chuva, por se tornar escorregadia e irregular.

Numa resposta à Lusa, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) apontou que a decisão de substituir a calçada em certos locais terá lugar apenas depois de avaliar a "utilização das rodovias e os fatores ambientais em diferentes locais", além da "paisagem e a cultura urbana" de Macau.

A calçada portuguesa foi substituída, recentemente, em algumas zonas da cidade, nomeadamente na praça de Ferreira do Amaral, uma das áreas mais movimentadas da cidade.

Relativamente aos materiais usados nos passeios, o IAM descreveu que os irá selecionar de "acordo com diferentes situações".

No que diz respeito aos pavimentos de calçada à portuguesa existentes nas "zonas de proteção cultural ou outras zonas de proteção", o IAM indicou que irá "estudar a viabilidade de adução de modelos semelhantes e de revestimentos mais antiderrapantes", no sentido de equilibrar a paisagem histórica e cultural da cidade e a segurança pública.

Embora o centro histórico de Macau seja Património Mundial da UNESCO desde 2005, a calçada portuguesa foi incluída numa candidatura separada de Portugal a Património Mundial, formalizada em março de 2025.

Além de Portugal e Macau, a calçada portuguesa está presente em locais de Espanha, Gibraltar, Bélgica, República Checa, Malásia, Timor-Leste, Angola, Moçambique, África do Sul, Brasil, Estados Unidos e Canadá.