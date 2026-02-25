MAC/CCB doa receitas de bilheteira de dois dias a instituições de Leiria

De acordo com o CCB, num comunicado hoje divulgado, "a totalidade das receitas de bilheteira" do museu, dos dias 28 de fevereiro e 01 de março, será doada à Associação das Filarmónicas do Concelho de Leiria e ao Sport Operário Marinhense, "duas associações culturais profundamente enraizadas na zona recentemente atingida pela Tempestade Kristin, com prejuízos muito significativos nas suas instalações".

"No próximo fim de semana, dias 28 de fevereiro e 01 de março, visitar o CCB terá um novo significado", refere a instituição aludindo também a um anúncio feito anteriormente.

Em 20 de fevereiro, foi anunciado que as receitas do concerto da Orquestra Sinfónica Portuguesa com o coro do Teatro Nacional de São Carlos, que acontece no domingo no CCB, serão doadas às mesmas associações.

Num comunicado então divulgado lia-se que "esta iniciativa [da Fundação CCB e do Opart, que gere o Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa] nasce do desejo sincero de ajudar na recuperação das suas infraestruturas, que sofreram danos significativos, e de assegurar que o trabalho cultural que desenvolvem junto das comunidades possa continuar com a mesma dedicação e proximidade de sempre", lê-se no comunicado.

O concerto solidário "Das Klagende Lied de Mahler", que atravessa a obra do compositor e maestro Gustav Mahler, "começando pelo testamento da sua última sinfonia e terminando na juventude visionária", está marcado para 01 de março, às 17:00, no Grande Auditório do CCB.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o encerramento de estradas, escolas e serviços de transporte, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.