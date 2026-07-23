Cultura
"Mais Uma Época de Caça" regressa com novos conflitos e mais humor
De volta a Saint Hubert, a sequela "Mais Uma Época de Caça" aposta no humor para retratar o choque entre gerações, classes sociais e diferentes formas de caça.
Os realizadores Antonin Fourlon e Frédéric Forestier regressam ao universo de "Época de Caça" com uma nova comédia centrada na caça a cavalo e com cães, a caça à raposa. "Ainda havia imensas coisas que ficaram por contar no primeiro filme", afirma Antonin Fourlon.
O realizador Frédéric Forestier sublinha que o objetivo é "brincar um pouco com toda a gente". O ator Didier Bourdon, que volta a interpretar Bernard, garante: "Não sou caçador, mas trabalhei a personagem e a gestualidade". O filme aborda, com humor, o conflito entre caçadores tradicionais, caçadores a cavalo e os parisienses que chegam ao mundo rural.
Os realizadores Antonin Fourlon e Frédéric Forestier e o ator Didier Bourdon, durante o Rendez-vous do cinema francês, apresentam o filme "Mais uma Época de Caça".
O realizador Frédéric Forestier sublinha que o objetivo é "brincar um pouco com toda a gente". O ator Didier Bourdon, que volta a interpretar Bernard, garante: "Não sou caçador, mas trabalhei a personagem e a gestualidade". O filme aborda, com humor, o conflito entre caçadores tradicionais, caçadores a cavalo e os parisienses que chegam ao mundo rural.
Os realizadores Antonin Fourlon e Frédéric Forestier e o ator Didier Bourdon, durante o Rendez-vous do cinema francês, apresentam o filme "Mais uma Época de Caça".