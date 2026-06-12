Malouf e Fado. Fusão entre ritmos musicais

Agora, é a vez do mesmo espetáculo ser exibido, naquele país, com o apoio da embaixada portuguesa em Tunes, no sábado, 13 de Junho. O espetáculo irá decorrer em Tunes, às 19 horas na cidade da cultura, Chedly Kibli.O mentor do projeto foi o embaixador da Tunísia em Portugal, Naoufel Hdia, que se lembrou de misturar os dois estilos musicais, para celebrar a amizade entre os dois países.O espetáculo é produzido pelo "Festival Sete Sóis, Sete Luas": conta com os artistas tunisinos Nada Mahmoud, Hassine Ben Miloud, Mohamed Ali Chebil e com dois músicos portugueses Custódio Castelo e Ana Paula Gonçalves.O concerto repete-se dia 14 de Junho ás 19h30, em Testour, no Café Andalous. Noites para mostrar o brilho dos ritmos do Malouf e do Fado.