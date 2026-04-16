Mar Motto, a sensibilização ambiental através da arte

Uma edição cujo foco incide sobre a necessidade urgente de proteger o oceano e os ecossistemas marinhos, nomeadamente as áreas marinhas protegidas. Artes visuais, concertos, conversas, exposições, o Mar Motto é um festival que procura através da arte passar a mensagem de que é urgente proteger o oceano. Não com palavras mas com acções concretas, fazendo parte da mudança necessária.O festival abre dia 17 de abril e o programa inclui eventos como a performance "Not your Oyster", pelo Collectief Walden, a estreia do documentário "As Três Marés", de Dona Edite, e um DJ Set de Mónica Mendes.O Mar Motto encerra no dia 1 de maio, com uma tarde e noite de eletrónica, pela UNTITLED - editora e coletivo sediado, em Faro.