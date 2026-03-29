"Marcel e Monsieur Pagnol" conta a vida de Marcel Pagnol num filme de animação

A biografia em desenhos animados dá a conhecer quem foi Marcel Pagnol desde a infância, os dramas, os sucessos, o caminho que levou até se tornar num dos mais prestigiados artistas franceses. O ilustrador e realizador Sylvain Chomet, tendo como referência o livro "A Glória do Meu Pai", decidiu desenvolver a narrativa colocando o Marcel adulto, em diálogo com o Marcel criança.No filme, a voz de Marcel Pagnol é do ator Laurent Lafitte que fez um trabalho intenso para ter um sotaque do Sul da França e acompanhar o envelhecimento da voz da personagem. O filme esteve em destaque no festival Monstra 2026.Sylvan Chomet realizou "A Velha Senhora e os Pombos" que recebeu, em 1997, o BAFTA de Melhor Curta-Metragem de Animação. Com "O Mágico", foi o primeiro realizador a receber o César de Melhor Filme de Animação, criado em 2011. "As Bicicletas de Belleville" é outro filme que dirigiu e que, também, esteve nomeado para os Óscares.Agora "Marcel e Monsieur Pagnol" é a terceira longa-metragem de animação que Sylvan Chomet realiza e é a primeira com diálogos.Entrevista da jornalista da Antena 1 Margarida Vaz a Sylvan Chomet, em Paris.