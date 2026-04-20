Marcelo considera "estranho" afastar Saramago e defende leitura adaptada nas escolas



Em Mafra, o ex-chefe de Estado prometeu uma presença regular junto das comunidades escolares e despediu-se com um apelo: "Sejam rebeldes".





O "Ciclo de Bibliotecas" iniciado por Marcelo Rebelo de Sousa - e que teve como primeiro ponto na agenda um encontro com alunos da Escola José Saramago - vai passar por várias escolas e bibliotecas de todo o país.





As declarações foram feitas no, onde o antigo chefe de Estado esteve cerca de hora e meia à conversa com dezenas de alunos sobre livros e literatura, sublinhando a importância de adaptar os conteúdos à idade dos alunos para estimular o gosto pela leitura.Durante o encontro, Marcelo destacou a relevância de José Saramago, "patrono" da escola, lembrando que o autor é o "único prémio Nobel de Literatura que Portugal tem”.E acrescentou:Apesar de uma intervenção e de uma conversa com alunos em que defendeu a relevância da obra, o ex-Presidente da República admitiu, no entanto, que a leitura obrigatória de obras integrais pode não ser a melhor solução para todos os estudantes.“Deve-sedaquele autor”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que assinalou que a imposição de determinadas leituras pode ter o efeito contrário ao desejado e defendeu o espírito crítico dos mais jovens: