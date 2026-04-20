Cultura
Marcelo considera "estranho" afastar Saramago e defende leitura adaptada nas escolas
O antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu, esta segunda-feira, em Mafra, a importância da obra de José Saramago e de uma abordagem mais flexível à leitura de obras literárias nas escolas.
As declarações foram feitas no arranque de um novo ciclo de visitas a escolas e bibliotecas, que começou na Escola José Saramago, onde o antigo chefe de Estado esteve cerca de hora e meia à conversa com dezenas de alunos sobre livros e literatura, sublinhando a importância de adaptar os conteúdos à idade dos alunos para estimular o gosto pela leitura.
Durante o encontro, Marcelo destacou a relevância de José Saramago, "patrono" da escola, lembrando que o autor é o "único prémio Nobel de Literatura que Portugal tem”.
E acrescentou: “É um bocadinho estranho que um país com um só Nobel de Literatura ache que não haja pelo menos alguns fragmentos que devam ser conhecidos por todos”. Apesar de uma intervenção e de uma conversa com alunos em que defendeu a relevância da obra, o ex-Presidente da República admitiu, no entanto, que a leitura obrigatória de obras integrais pode não ser a melhor solução para todos os estudantes.
“Deve-se estudar, não necessariamente lendo obras inteiras, mas lendo aquilo que pode ser, para a idade dos leitores, o retrato significativo do contributo daquele autor”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que assinalou que a imposição de determinadas leituras pode ter o efeito contrário ao desejado e defendeu o espírito crítico dos mais jovens: "Não ter espírito crítico na vossa idade é um desperdício".
Em Mafra, o ex-chefe de Estado prometeu uma presença regular junto das comunidades escolares e despediu-se com um apelo: "Sejam rebeldes".
Durante o encontro, Marcelo destacou a relevância de José Saramago, "patrono" da escola, lembrando que o autor é o "único prémio Nobel de Literatura que Portugal tem”.
E acrescentou: “É um bocadinho estranho que um país com um só Nobel de Literatura ache que não haja pelo menos alguns fragmentos que devam ser conhecidos por todos”. Apesar de uma intervenção e de uma conversa com alunos em que defendeu a relevância da obra, o ex-Presidente da República admitiu, no entanto, que a leitura obrigatória de obras integrais pode não ser a melhor solução para todos os estudantes.
“Deve-se estudar, não necessariamente lendo obras inteiras, mas lendo aquilo que pode ser, para a idade dos leitores, o retrato significativo do contributo daquele autor”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que assinalou que a imposição de determinadas leituras pode ter o efeito contrário ao desejado e defendeu o espírito crítico dos mais jovens: "Não ter espírito crítico na vossa idade é um desperdício".
Em Mafra, o ex-chefe de Estado prometeu uma presença regular junto das comunidades escolares e despediu-se com um apelo: "Sejam rebeldes".
O "Ciclo de Bibliotecas" iniciado por Marcelo Rebelo de Sousa - e que teve como primeiro ponto na agenda um encontro com alunos da Escola José Saramago - vai passar por várias escolas e bibliotecas de todo o país.