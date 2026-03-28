Marcelo Rebelo de Sousa inicia ciclo de intervenções culturais em Celorico de Basto
O ex-Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa inicia hoje um ciclo de intervenções culturais com um discurso na Festa do Livro de Celorico de Basto, segundo uma nota do seu gabinete enviada à agência Lusa.
Marcelo Rebelo de Sousa "inicia, hoje à noite, uma das vertentes da sua intervenção cultural, na Festa do Livro de Celorico de Basto, que prosseguirá amanhã [domingo]", refere-se na nota.
"Trata-se de uma iniciativa que ajudou a fundar, no início do século, e onde levou como convidados, entre muitos outros, Mário Soares, Lídia Jorge, Alice Vieira, João Tordo, Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada e Rita Ferro".
Hoje à noite, Marcelo "participa na Tertúlia com o tema `Qual o papel da literatura no momento atual?` e, no domingo à tarde, "estará à conversa com os escritores David Machado e Hugo Gonçalves".
Marcelo Rebelo de Sousa deixou o Palácio de Belém no dia 09, dando lugar ao antigo líder socialista António José Seguro.
Antes de deixar o cargo, Marcelo sinalizou o fim da sua vida política.
No dia da posse do seu sucessor, o ex-Presidente agradeceu aos jornalistas e recusar prestar declarações, afirmando ter entrado no prometido "deserto eterno".