Maria de Medeiros e filmes de Laura Carreira e Sara Naves nomeados para os Goya

Maria de Medeiros está nomeada para o Goya de Melhor Atriz Secundária pelo filme "Uma quinta portuguesa", da realizadora Avelina Prat, coprodução luso-espanhola rodada em Ponte de Lima (Viana do Castelo), com elenco português e espanhol.

"On Falling", primeira longa-metragem da realizadora Laura Carreira, está indicado para o Goya de Melhor Filme Europeu, enquanto "O Estada de Alma", de Sara Naves, produzido pela Sardinha em Lata com coprodução espanhola, foi nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação.