Mariana Caló e Francisco Queimadela em foco no Festival de Cinema de Marselha

"Poucos artistas contemporâneos dividem o seu tempo e prática tão equilibradamente entre cinema e artes visuais. O Festival de Marselha apoiou o trabalho da dupla desde o seu primeiro filme, `A Trama e o Círculo`, em 2014. Este ano, temos o orgulho de apresentar, em estreia internacional em Marselha, a primeira longa metragem, o magnífico `Infinito infinito, na imaginação da matéria` (2025)", pode ler-se em comunicado da organização.

Esta longa, de resto, foi apresentada em antestreia mundial no Porto/Post/Doc, em novembro de 2025, e, aqui, é peça central no foco dedicado aos dois artistas, alvo de uma "retrospetiva completa dos seus filmes" e uma exposição, na Galeria Sissi Club.

"Junta instalações fílmicas e arte visual (fotografia, pintura, desenho) nos espaços da Sissi Club, um parceiro do festival. Com a sua primeira grande retrospetiva fora de Portugal, temos o prazer de partilhar o trabalho de Mariana Caló e Francisco Queimadela com a plateia francesa e internacional do festival, ajudando a estabelecer o seu significado na intersecção de cinema e arte contemporânea", diz a organização.

A exposição ficará patente de 09 a 31 de julho de 2026, no âmbito de um foco que conta com a parceria da delegação francesa da Fundação Calouste Gulbenkian, ao abrigo de um programa para apoiar artistas portugueses noutras instituições culturais europeias.

"Os trabalhos forjam conexões entre paisagens, gestos, formas orgânicas e sistemas de signos. Através de filme analógico, desenho, fotografia e pintura, desenvolvem uma linguagem visual que mistura mitologia, arqueologia imagética e uma noção afiada das transformações que têm lugar nos mundos natural e urbano", acrescenta o festival.

A 37.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Marselha decorre de 07 a 12 de julho.