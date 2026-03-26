Mário Zambujal. Parlamento recorda "figura marcante da literatura e da comunicação social"

O voto de pesar, consensualizado na Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto a partir de iniciativas do PSD e do PS, assinala que Mário Zambujal foi uma "figura marcante da literatura e da comunicação social em Portugal que se afirmou ao longo de mais de cinco décadas como uma das personalidades mais singulares e versáteis da cultura portuguesa contemporânea".

O parlamento sublinhou também "a marca profunda e duradoura que a sua vida e obra deixam na cultura portuguesa, em particular no jornalismo e na literatura".

Através deste voto, a Assembleia da República "manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Mário Zambujal e endereça à família, amigos, colegas e leitores as mais sentidas condolências".

Mário Zambujal nasceu em 05 de março de 1936, em Moura, e morreu há duas semanas, em 12 de março, aos 90 anos.

Estreou-se nos livros com o sucesso "Crónica dos Bons Malandros", em 1980, quando era o conhecido `pivot` do programa da RTP "Domingo Desportivo". Na altura, já somava anos de jornalismo.

Foi chefe de redação do jornal O Século, dirigiu o Mundo Desportivo, pertenceu aos quadros dos jornais A Bola, Diário de Lisboa e Diário de Notícias e foi o primeiro diretor do semanário Se7e.

O voto de pesar refere também que "na rádio e na televisão, tornou-se uma presença popular e querida do grande público, participando em programas marcantes como Domingo Desportivo e no inovador programa radiofónico Pão com Manteiga, onde o seu estilo, feito de humor, empatia e capacidade de contar histórias, contribuiu para aproximar o jornalismo das pessoas e para tornar a comunicação social mais acessível e plural".

"Como escritor, afirmou-se a partir de 1980 com Crónica dos Bons Malandros, obra de enorme sucesso adaptada ao cinema, a que se seguiu uma vasta produção literária onde o humor, a ternura e a observação social se cruzam de forma singular, consolidando um estilo inconfundível em que a leveza convive com um olhar atento sobre o país e as pessoas", acrescenta.

Mário Zambujal fez parte da direção do Clube dos Jornalistas, associação à qual esteve ligado desde a sua fundação em 1983, tendo sido presidente durante 14 anos consecutivos, a partir de 2007, e presidente da Mesa da Assembleia Geral, de 2021 a 2023.

Em 2025, o Clube de Jornalistas distinguiu a sua "longa carreira jornalística" com o prémio Gazeta de Mérito.

Foi condecorado em 1984 com o grau de oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

Em 2016, recebeu a medalha de Mérito Cultural da Câmara de Lisboa e, em 2022, a Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica, na capital portuguesa, homenageou-o com um mural, na Estrada de Benfica, de autoria de Mariana Duarte Santos.