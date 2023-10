Mauricio de Sousa quer mais filmes da Mônica na missão de educar o Brasil

Foto: Rita Fernandes - Antena 1

O autor brasileiro fala com a Antena 1 a poucos dias de também ele comemorar o próprio aniversário - faz 88 anos esta semana - sobre os projetos dos próximos tempos. Um filme autobiográfico, por exemplo.



Mauricio diz que o maior objetivo do trabalho que ainda faz todos os dias em estúdio é alfabetizar as crianças. "Fico muito feliz quando centenas, às vezes milhares, de pessoas levantam a mão num evento e dizem que se alfabetizaram com a Turma da Mônica. É uma das maiores vitórias".