"Maus Polacos" vence prémio de Melhor Documentário no festival BEAST
O filme "Maus Polacos", de Kamila Cwiklinska, recebeu o prémio de Melhor Documentário do BEAST - Festival Internacional de Cinema de Leste, organizado no Porto, que termina hoje após o anúncio dos premiados.
"Maus Polacos", de 2024, foi premiado por se ter destacado "pelo notável poder de uma conversa reveladora entre duas pessoas", ao explorar "as complexidades enfrentadas pela comunidade `queer` e LGBTQIA+ no contexto polaco".
O prémio para Melhor Ficção foi entregue a "Ao Nascer do Sol" (2025), de Stefan Ivancic, uma produção croata, sérvia, eslovena e estónia sobre a fragmentação comunitária no leste após o final da `Cortina de Ferro`.
Iva Radivojevic conquistou o galardão para filmes experimentais, com "Dragica, Danica, Duska / ou / quando Zora, a deusa do Amanhecer, abre as portas do Céu para que o Sol surja", enquanto "A Piscina ou a Morte de um Peixe Dourado" valeu outra distinção a cineastas polacos, no caso Daria Kopiec, na categoria de Melhor Animação.
Aqui, o júri fez menção honrosa a "Amarelo Banana", uma coprodução portuguesa e húngara de 2025 cuja realização é de Alexandre Sousa, que "constrói uma relação poderosa e enigmática entre nós próprios e o outro".
Os prémios foram entregues na noite de sábado, no Passos Manuel, e o evento encerra hoje com sessões no Batalha-Centro de Cinema e no Cinema Trindade.