Metamorfose através da imaginação inspira tema da Beinal de Arte de Veneza 2022

A 59.ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza vai focar-se essencialmente em três temas: a representação dos corpos e as suas metamorfoses, a relação com as tecnologias, e ainda a conexão entre os corpos e o planeta Terra.

Pintora, escultora, cenógrafa e escritora, Carrington nasceu no Reino Unido, mas viveria a maior parte da sua vida na Cidade do México, e a obra que serve de inspiração à próxima bienal de arte "descreve um mundo mágico onde a vida é constantemente renovada sob o prisma da imaginação", refere a curadora-geral, Cecilia Alemani.

A 59.ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza está marcada para decorrer entre 23 de abril e 27 de novembro de 2022, depois de ter sido adiada deste ano para o próximo, pela organização, devido às circunstâncias da pandemia.

Na visão da artista surrealista descrita no livro "The Milk of Dreams" ("O Leite dos Sonhos", em tradução livre) que dará o mote ao mais importante evento internacional de arte contemporânea, "todos podem mudar, ser transformados, tornarem-se algo ou uma pessoa diferente", aponta Alemani.

Nesse sentido, a próxima exposição da Bienal de Arte de Veneza, "vai levar-nos a uma viagem imaginária através de metamorfoses do corpo e possíveis definições da Humanidade", explicita a curadora-geral.

Nos anos 1950, a viver no México, Leonora Carrington "sonhou e ilustrou misteriosas histórias, primeiro diretamente, nas paredes da sua casa, e depois num pequeno livro de apontamentos", ao qual deu o título "The Milk of Dreams".

"As histórias [de Leonora Carrington] descrevem um mundo libertado, cheio de possibilidades, mas são também uma alegoria a um século que impôs uma intolerável pressão no indivíduo, forçando a escritora a uma vida no exílio, acabando fechada em hospitais psiquiátricos, mas, ao mesmo tempo, objeto de fascínio e desejo, uma figura cheia de poder e mistério, sempre a fugir da rigidez de uma identidade coerente", assinala a curadora.

Esta edição da exposição irá ter como base muitas conversas com artistas decorridas nos últimos meses, e nas quais "emergiram questões que parecem captar o espírito deste momento da História, onde a própria sobrevivência da espécie humana está sob ameaça, mas também dúvidas que atravessam a ciência, a arte e os mitos do nosso tempo", explicita Alemani, num comunicado da organização.

Nessa reflexão surgiram perguntas como: Qual é a definição de mudança do humano? o que constitui a vida e o que diferencia animais, plantas, humanos e não humanos? Quais as nossas responsabilidades perante o planeta, as outras pessoas e os outros organismos com os quais vivemos? Como seria a vida na Terra sem os seres humanos?

No comunicado, por seu turno, o presidente da Bienal de Veneza, Roberto Cicutto, sublinha que tanto o tema da exposição de arte, como o da exposição de arquitetura - "Como viveremos juntos", que está a decorrer até novembro deste ano - aludem às "escolhas que a Humanidade terá de fazer face aos tempos" que enfrenta atualmente, e a sua "imensa responsabilidade".

No ano passado, Cecilia Alemani coordenou o trabalho dos diretores de todos os departamentos da Bienal de Veneza -- de arte, arquitetura, cinema, dança, música e teatro - para criar a exposição "Le muse inquiete" ("As Musas Inquietas", em tradução livre), sobre a história da Bienal.

A 59.ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza terá a sua habitual exposição com as representações nacionais, nos pavilhões nos Giardini, Arsenale, e no centro histórico, e uma exposição geral com dezenas de artistas convidados, além dos eventos paralelos com várias instituições internacionais ligadas à arte.

Apesar de a pandemia ter forçado adiamento da 17.ª Bienal de Arquitetura de Veneza, que deveria decorrer entre agosto e novembro de 2020, para 2021 e, consequentemente, da 59.ª Bienal de Arte para 2022, os festivais dedicados à dança, música e teatro vão realizar-se entre setembro e outubro.

A curadora italiana Cecilia Alemani é, desde 2011, diretora e curadora chefe da High Line Art, um programa de arte pública que veio dinamizar o parque em que foi transformado a antiga linha férrea suspensa da zona oeste de Manhattan, em Nova Iorque, e que já foi curadora do Pavilhão de Itália na Bienal de Arte de Veneza de 2017, cujo conteúdo tinha como título "O Mundo Mágico".

Nascida em Milão, em 1977, Cecilia Alemani é uma curadora com base em Nova Iorque, e tem trabalhado com artistas como El Anatsui, John Baldessari, Phyllida Barlow, Carol Bove, Sheila Hicks, Rashid Johnson, Barbara Kruger, Zoe Leonard, Faith Ringgold, Ed Ruscha, Nari Ward e Adrián Villar Rojas.

Lançou o High Line Plinth, um novo programa sobre peças de arte monumentais inaugurado em junho do ano passado com "Brick House", uma escultura da artista Simone Leigh.

Em 2018, foi curadora de uma exposição de arte pública em Buenos Aires, que celebrou a riqueza cultural da capital argentina.

Anteriormente foi curadora independente, desenvolvendo projetos para museus como a Tate Modern, em Londres, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA), e instituições sem fins lucrativos como a Artists Space and Art in General, também em Nova Iorque.

É formada em Filosofia pela Universidade de Milão, e possui um mestrado em estudos curatoriais de arte contemporânea na Bard College, em Nova Iorque.