Milhares de pessoas junto às margens do rio Douro para ver aviões do Air Invictus

Desde sexta-feira que as margens do rio Douro estão repletas de amantes e curiosos para ver as acrobacias aéreas e as corridas de velocidade.



Nove anos depois, um a um os 15 pilotos vão desfilando entre a ponte da Arrábida e a Luís I. Mas há quem sinta falta da espetacularidade.



O Air Invictus espera atrair um milhão de visitantes nestes três dias de espetáculo.



As demonstrações entusiasmam aqueles que veem este espetáculo pela primeira vez.



O evento espera gerar mais de 100 milhões de euros para a economia da região.