Cultura
Milhares de pessoas junto às margens do rio Douro para ver aviões do Air Invictus
Milhares de pessoas juntaram-se nas margens do rio Douro, no Porto e em Gaia, para ver os aviões do Air Invictus. A organização espera um milhão de pessoas ao longo dos três dias do evento.
Nove anos depois, um a um os 15 pilotos vão desfilando entre a ponte da Arrábida e a Luís I. Mas há quem sinta falta da espetacularidade.
O Air Invictus espera atrair um milhão de visitantes nestes três dias de espetáculo.
As demonstrações entusiasmam aqueles que veem este espetáculo pela primeira vez.
O evento espera gerar mais de 100 milhões de euros para a economia da região.