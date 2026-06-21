Milhares de pessoas junto às margens do rio Douro para ver aviões do Air Invictus

Milhares de pessoas junto às margens do rio Douro para ver aviões do Air Invictus

Milhares de pessoas juntaram-se nas margens do rio Douro, no Porto e em Gaia, para ver os aviões do Air Invictus. A organização espera um milhão de pessoas ao longo dos três dias do evento.

RTP /
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Desde sexta-feira que as margens do rio Douro estão repletas de amantes e curiosos para ver as acrobacias aéreas e as corridas de velocidade.

Nove anos depois, um a um os 15 pilotos vão desfilando entre a ponte da Arrábida e a Luís I. Mas há quem sinta falta da espetacularidade.

O Air Invictus espera atrair um milhão de visitantes nestes três dias de espetáculo.

As demonstrações entusiasmam aqueles que veem este espetáculo pela primeira vez.

O evento espera gerar mais de 100 milhões de euros para a economia da região.
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