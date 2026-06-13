Milhares de pessoas visitam a Igreja de Santo António em Lisboa

Reportagem da jornalista Margarida Vaz, de visita ao local onde o santo nasceu.

Ao fim da tarde, um dos momentos altos é a procissão pelas ruas de Alfama. As celebrações terminam à noite com uma missa solene.Santo das Surpresas é mais um titulo para o santo milagreiro, conhecido com casamenteiro e que recupera objetos perdidos.