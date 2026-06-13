Cultura
Milhares de pessoas visitam a Igreja de Santo António em Lisboa
Em dia de Santo António de Lisboa, além das marchas e dos arraiais há quem vá até à Igreja junto da Sé. Durante o dia 13 de junho, milhares de pessoas visitam o local onde o santo lisboeta nasceu, vêm de todo o mundo. Há quem vá comprar velas, cravos e pão, outros fazem da romaria uma tradição.
Ao fim da tarde, um dos momentos altos é a procissão pelas ruas de Alfama. As celebrações terminam à noite com uma missa solene.
Santo das Surpresas é mais um titulo para o santo milagreiro, conhecido com casamenteiro e que recupera objetos perdidos.
Santo das Surpresas é mais um titulo para o santo milagreiro, conhecido com casamenteiro e que recupera objetos perdidos.
Reportagem da jornalista Margarida Vaz, de visita ao local onde o santo nasceu.