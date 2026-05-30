Moonspell lançam "disco mais importante" das suas vidas em nova junção de metal e gótico

"Sempre senti que este era o disco mais importante das nossas vidas, apesar de termos feito tantos", afirmou Fernando Ribeiro à Lusa, que realçou que o grupo se deparou com uma "crise existencial a nível criativo" na sequência do disco "Hermitage", lançado em 2021, em plena pandemia de covid-19.

"Eu gosto mesmo do que faço, e foi interessante, porque esta crise existencial toda que tivemos desde o `Hermitage` era exatamente para eu e os outros decidirmos se gostamos daquilo que fazemos, se é isto mesmo que a gente quer fazer e se estamos dispostos a pagar os preços que se pagam e a compreender também as oportunidades. [Mesmo quando] tens 33 anos de banda, como nós, saber reconhecer as oportunidades é muito importante", referiu.

Assim, "Far from God" nasce dessa "inquietação" e de uma "reconciliação" com "alguns amores antigos, tipo histórias de vampiros, histórias de terror, romances encarnados na poesia francesa, de Baudelaire, esse espírito mais febril, mais doentio", que o vocalista da banda acredita estar muito ligado ao espírito da atualidade.

"Estamos numa altura em que a música é muito política, em que há muitas bandeiras para agarrar. Nem sempre as agarramos na altura certa e no tempo certo, e eu estava a precisar - e espero que os nossos fãs também precisem, porque é para eles também que escrevemos - de algo diferente, algo que fosse uma coisa mais clássica", afirmou o músico.

Fernando Ribeiro explicou que o grupo foi até aos Moonspell de meados de 1990, "da altura do `Irreligious`, que é um álbum que funde sem grandes complicações e sem grandes camadas, por assim dizer, o metal e o gótico".

"O `Irreligious` esteve oito semanas no top alemão, foi o álbum certo na altura certa. É impossível repetir a sucesso e repetir essas memórias, porque os tempos são outros, mas tinha uma coisa de que nós gostávamos muito, que eram canções. Canções que nós ainda hoje tocamos", lembrando temas como "Opium", "Mephisto" e "Full Moon Madness".

Com dois `singles` já disponíveis, "Far from God" vai ser editado em 03 de julho, dia em que acontece a primeira de duas conversas sobre o álbum, na loja FNAC do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, a que se segue, um dia depois, a FNAC do Norteshopping, em Matosinhos.

Como habitualmente, a banda tem um calendário preenchido até ao final do verão, com concertos no Graspop Metal Meeting, na Bélgica, em junho, no Dark River Festival, na Finlândia, em julho, no Bosphorous Metal Fest, na Turquia, e no Cosmic Void, no Reino Unido, em setembro, com datas nacionais pelo meio, no Barreiro e em Porto de Mós, Leiria e Sintra.

Os Moonspell vão assinalar o Halloween deste ano no Hard Club, no Porto.