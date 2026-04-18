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Morreu a atriz francesa Nathalie Baye

Morreu a atriz francesa Nathalie Baye

Morreu, em Paris, a atriz francesa Nathalie Baye. A artista premiada diversas vezes com o prémio César tinha 77 anos.

RTP /
Arnaud Borrel/Collection ChristopheL via AFP

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Nathalie Baye participou numa centena de filmes de vários géneros, da comédia ao melodrama, do cinema de autor, como François Truffaut, Xavier Dolan, Bertrand Blier e Claude Chabrol. 

Aos 77 anos, a artista francesa morreu na noite de sexta-feira, em casa, em Paris, vítima de demência com corpos de Lewy, uma doença neurodegenerativa sem cura, que se manifesta por uma combinação de sintomas semelhantes aos das doenças de Alzheimer e Parkinson.

Multifacetada até o fim de sua carreira, a atriz caracterizou-se por assumir todos os tipos de papéis, do drama à comédia, mas também por fugir ao estrelato, apesar de ter sido companheira do cantor, compositor e ator Johnny Hallyday por quatro anos, com quem teve uma filha, também cineasta, Laura Smet.

Nathalie Baye participou em filmes como "A noite americana", de François Truffaut , "Tão só o fim do mundo", de Xavier Dolan, "Instituto de Beleza Vénus", de Tonie Marshall, "Quartos Separados", de Bertrand Blier, ou "A Flor do Mal" de Claude Chabrol.

A atriz francesa também teve uma breve passagem por Hollywood, interpretando a mãe de Leonardo DiCaprio em "Apanha-me se puderes", de Steven Spielberg.

Apresentou-se ao público pela primeira vez em 1973, no filme "A Noite Americana", de François Truffaut, e ao longo da sua carreira foi galardoada diversas vezes com o prémio César, levando para casa a estatueta três anos consecutivos: 1981, 1982 e 1983.

Nathalie Baye, que não aparecia em público há vários meses, cancelou sua presença num evento em julho passado, mas a filha, Laura Smet, negou na altura os rumores de hospitalização.

Em 2023, a atriz assinou uma carta aberta, com outras 109 personalidades, a pedir ao presidente Emmanuel Macron que alterasse a lei sobre cuidados paliativos.

 

C/Lusa

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