Morreu a bailarina e atriz portuguesa Lily Neves aos 94 anos

Segundo a Casa do Artista, Lily Neves morreu na sexta-feira de manhã, em Lisboa.

Lily Neves nasceu em Molelos, na cidade de Tondela, distrito de Viseu, a 18 de fevereiro de 1932, frequentou o Conservatório Nacional, concluindo o curso de bailado e o curso de atores, integrou o Círculo de Iniciação Coreográfica, dirigido por Margarida de Abreu, e estreou-se como atriz em 1948, ainda aluna do Conservatório.

Lily trabalhou no Teatro Estúdio do Salitre e no Teatro Nacional D. Maria II, no Teatro Apolo participou na peça "Um Chapéu de Palha de Itália", com encenação de António Pedro, e foi uma das primeiras atrizes a trabalhar na televisão portuguesa, participando em peças de teleteatro e séries de televisão como "O Tio Simplício" (1958), com realização de Artur Ramos, a série "O Grande Industrial" (1959) ou a mini-série "A TV Através dos Tempos" (1965).

Em 2024, Lily ainda participou na série "Matilha" (RTP), realizada por João Maia.