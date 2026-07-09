Morreu a cantora Bonnie Tyler aos 75 anos

(em atualização)



“A família e a equipa da Bonnie estão de coração partido ao anunciar que a Bonnie faleceu inesperadamente ontem à noite num hospital em Portugal, em consequência da doença para a qual estava a ser tratada”, lê-se numa declaração publicada no site da cantora.



“Iremos emitir uma nova declaração em breve, mas, por agora, pedimos privacidade para lidar com esta tragédia”, acrescenta a nota.

