Cultura
Morreu a cantora Bonnie Tyler aos 75 anos
A cantora Bonnie Tyler, conhecida por sucessos como "Total Eclipse of the Heart", "Holding on for a Hero" e "It's a Heartache" morreu na noite de quarta-feira, aos 75 anos, num hospital português.
(em atualização)
“A família e a equipa da Bonnie estão de coração partido ao anunciar que a Bonnie faleceu inesperadamente ontem à noite num hospital em Portugal, em consequência da doença para a qual estava a ser tratada”, lê-se numa declaração publicada no site da cantora.
“Iremos emitir uma nova declaração em breve, mas, por agora, pedimos privacidade para lidar com esta tragédia”, acrescenta a nota.
“A família e a equipa da Bonnie estão de coração partido ao anunciar que a Bonnie faleceu inesperadamente ontem à noite num hospital em Portugal, em consequência da doença para a qual estava a ser tratada”, lê-se numa declaração publicada no site da cantora.
“Iremos emitir uma nova declaração em breve, mas, por agora, pedimos privacidade para lidar com esta tragédia”, acrescenta a nota.