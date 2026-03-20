Morreu Chuck Norris. Estrela de "Desaparecido em Combate" e "Walker, o Ranger do Texas" tinha 86 anos

O ator norte-americano Chuck Norris, conhecido pelos múltiplos filmes de artes marciais que protagonizou ao longo de décadas e por encarnar o ranger Cordell Walker, morreu na quinta-feira, aos 86 anos, anunciou a família no Instagram.





"É com o coração pesado que a nossa família compartilha o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris ontem de manhã", lê-se na publicação.





A estrela norte-americana "estava rodeado pela família e estava em paz".



"Para o mundo, era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível, e o coração da nossa família".





Norris "viveu a sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável para com as pessoas que amava".





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Chuck Norris (@chucknorris)



Chuck Norris morreu dias depois de ter celebrado os 86 anos de vida, no passado dia 10 de março. Tinha sido hospitalizado no Havai, na quinta-feira, na sequência de uma emergência médica ocorrida, segundo informações avançadas pela cadeia noticiosa TMZ.



Fontes próximas do ator confirmaram o internamento, embora a natureza específica do problema de saúde não tenha sido revelada. No entanto, foi adiantado que Norris se encontrava bem-disposto.



O incidente terá ocorrido de forma súbita, uma vez que, na quarta-feira, o ator esteve a treinar na ilha. Chuck Norris morreu dias depois de ter celebrado os 86 anos de vida, no passado dia 10 de março.Fontes próximas do ator confirmaram o internamento, embora a natureza específica do problema de saúde não tenha sido revelada. No entanto, foi adiantado que Norris se encontrava bem-disposto.





O ator já tinha sofrido duas paragens cardíacas em 2017.

Icónico Cordell Walker





Carlos Ray Norris nasceu nasceu a 10 de março de 1940, em Ryan, Oklahoma, nos Estados Unidos.



Jogou futebol americano no secundário e, aos 18 anos, foi enviado para a Coreia do Sul como polícia aéreo da Força Aérea dos Estados Unidos. Foi na base Aérea de Osan que começou a interessar-se pela arte marcial local, Tang Soo Do.





Após regressar aos EUA dedicou-se ao treino e à competição, sagrando-se campeão mundial de karaté em peso médio durante seis anos consecutivos (de 1968 a 1974).





Nas artes marciais destacou-se por ser cinturão negro em Tang Soo Do, jiu-jitsu brasileiro, karaté, taekwondo e judo. Fundou a própria escola e sistema de combate, o Chun Kuk Do, e foi professor de artes marciais de Steve McQueen, que o incentivou a começar a representar.



É em 1971 que é realizado o seu primeiro filme, "O Invencível". No ano seguinte, contracenou com Bruce Lee em "O Voo do Dragão", numa das cenas de combate mais famosas da história do cinema.





Nos anos seguintes, tornou-se protagonista de vários filmes de ação, como a série Missing in Action e The Delta Force, consolidando a imagem de durão. Nas artes performativas é recordado pelos papéis em filmes de artes marciais e ação, sobretudo, na década de 1980.









Cena de "Desaparecido em Combate", filme de 1984.







Mas a interpretação da personagem Cordell Walker, na série televisiva da CBS "Walker, Texas Ranger", da década de 1990, será a de maior destaque da carreira. Série sobre o combate do crime com justiça e habilidades em artes marciais, que se tornou extremamente popular e reforçou a reputação de Norris à escala mundial.



Esteve afastado da representação nas últimas décadas, mas não deixou de integrar o elenco do filme "Os Mercenários 2", de 2012.





Além das artes marciais e cinema, o ator também era popular, em todo o mundo, pelo fenómeno humorístico da internet graças aos chamados “Chuck Norris Facts”, com piadas exageradas que o retratam como uma figura quase sobre-humana.

