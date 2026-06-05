Morreu Djosinha, "lenda da música e da cultura cabo-verdiana"

A morte foi assinalada com votos de pesar pelo Presidente da República, José Maria Neves, que classificou o cantor como "uma lenda da música e da cultura cabo-verdiana", um artista "pioneiro" e "intérprete de grande talento, animador de rádio, elegante no trato e amigo distinto da sua terra natal".

"Djosinha deixa-nos um imenso e impreenchível vazio", referiu o chefe de Estado, nas redes sociais.

Numa outra nota de pesar, o Ministério da Cultura assinalou a "trajetória ímpar" que marcou o panorama cultural.

"Hoje, Cabo Verde perde uma voz, um símbolo e um património humano da sua cultura. Nascido no Mindelo, em 1934, Djosinha construiu uma trajetória ímpar que atravessou gerações, deixando uma marca indelével na história da cultura nacional", referiu.

Djosinha "destacou-se como vocalista do grupo Voz de Cabo Verde, contribuindo decisivamente para a divulgação e internacionalização da música cabo-verdiana" e dos seus géneros - como a morna ou coladeira e em particular nos Estados Unidos.

Gravou cerca de vinte álbuns, fundou o grupo Matchona e, durante décadas, apresentou o programa radiofónico Camin pa Cabo Verde.

"A sua obra, o seu sorriso e a sua paixão pela música permanecerão vivos na memória coletiva do povo cabo-verdiano", concluiu.

A morte foi igualmente assinalada com mensagens do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva -- classificando-a como uma "perda irreparável" --, de artistas e outras entidades.

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) manifestou "profundo pesar" pela perda de uma "figura incontornável da música, da comunicação e da cultura cabo-verdiana".