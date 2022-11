Morreu Mário Matos Ribeiro, cofundador da ModaLisboa

Numa mensagem na sua página na Internet, a associação recorda que Mário Matos Ribeiro criou, com Eduarda Abbondanza, a Abbondanza/Matos Ribeiro, "marca estrutural na cena cultural da cidade e do país" e ao longo dos anos juntou na carreira os títulos de diretor de arte, investigador, consultor, curador e mentor.

"Dedicou toda a sua vida ao ensino e ao futuro. Era discípulo da perfeição e exigia humanidade. É com pesar que a ModaLisboa escreve sobre a perda de um dos seus elementos maiores", lê-se na mesma nota.

Fonte da Associação ModaLisboa acrescentou à Lusa que Mário Matos Ribeiro morreu em Lisboa.

Mário Matos Ribeiro era atualmente professor de Design de Moda na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, onde começou como assistente convidado, em 1992. Foi diretor criativo da ModaLisboa entre 1992 e 2010, segundo a sua página no Linkedin.

De acordo com a mesma fonte, era, desde 1993, investigador do Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design, da Universidade Lusíada de Lisboa.

A primeira edição do projeto ModaLisboa, uma conceção e produção de Eduarda Abbondanza e Mário Matos Ribeiro, data de março de 1991, no Teatro São Luiz, a partir de um convite do Departamento de Turismo da Câmara Municipal de Lisboa, tendo participado 13 criadores que apresentaram coleções para o inverno de 1991/92. No entanto, há registo de uma edição zero, em 1990, integrada nas Festas da Cidade.

A ModaLisboa, projeto multidisciplinar focado na promoção e desenvolvimento na moda de autor nacional, é organizada pela Associação ModaLisboa, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, e comemorou trinta anos em abril do ano passado.

O evento realizou-se nos mais variados espaços da capital, como o Mercado da Ribeira, o Pátio da Galé ou o Museu da Cidade, e chegou a realizar-se em Cascais e, no mesmo concelho, no Estoril.

Na sua página na rede social Instagram, a diretora da Associação ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, rendeu uma homenagem na qual salienta que falar sobre Mário Matos Ribeiro "é falar do exímio, da transcendência, a procura permanente da perfeição".

"Falar sobre ti é falar sobre moda no seu lado mais profundo e magnífico, da construção e da conceção, dias e noites a investigar e a experimentar até à exaustão. Foi intensa, recheada e emocionante a nossa história, nunca simples ou fácil. A forte intuição que nos era comum unia-nos nas diferenças", escreveu ainda Eduarda Abbondanza.