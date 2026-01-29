Morreu o cineasta João Canijo

De acordo com o jornal Público, o cineasta morreu esta quinta-feira em sua casa, em Vila Viçosa.





Adianta o jornal que o corpo foi encontrado pela sua empregada doméstica, a seguir ao almoço.





Natural do Porto, realizou a série Alentejo Sem Lei na década de 90. Mais tarde dedicou-se quase inteiramente ao cinema, tendo granjeado grande sucesso crítico.







João Canijo, que completou 68 anos em dezembro passado, estava a finalizar o mais recente projeto de cinema, o filme "Encenação", assim como a filmagem, há cerca de duas semanas, de uma peça de teatro com ele relacionada.

O realizador concorreu ao Urso de Ouro do Festival de Cinema de Berlim de 2023 com o filme "Mal Viver". O filme foi selecionado para a competição oficial e acabou por arrecadar o Urso de Prata do festival.

Assistente de realização de Manoel de Oliveira e Wim Wenders





João Manuel Altavilla Canijo nasceu em 1957 no Porto, onde frequentou o curso de História na Faculdade de Letras entre 1978 e 1980, tendo descoberto a paixão pelo cinema logo de seguida.



No meio iniciou-se como assistente de realização de Manoel de Oliveira, Wim Wenders, Alain Tanner e Werner Schroeter, entre outros, como recordavam os autores de uma entrevista feita para o projeto "Novas & velhas tendências no cinema português contemporâneo" da Escola Superior de Teatro e Cinema publicada em 2011.



Assinou em 1988 a primeira longa-metragem, "Três Menos Eu", seguindo-se a série televisiva "Alentejo Sem Lei" e, desde então, trabalhou ainda em direção de produção em cinema, encenou para teatro e fez uma série de longas-metragens impregnadas de temas da sociedade portuguesa dos últimos 40 anos, observados a partir do interior de contextos familiares e com personagens femininas marcantes.



Exemplos desse trabalho de observação da realidade, através da ficção, são os filmes "Sapatos Pretos" (1998), "Ganhar a Vida" (2001), "Mal Nascida" (2007), "Sangue do Meu Sangue" (2011) ou "Mal Viver" e "Viver Mal" (2023).



"Mal Viver" valeu-lhe o Urso de Prata, prémio do júri do Festival de Cinema de Berlim, em 2023, ano em que recebeu também um prémio de carreira no festival de cinema Cineuropa, em Santiago de Compostela, Espanha. Foi o candidato de Portugal ao Óscar de Melhor Filme Internacional.



No último projeto, "Encenação", João Canijo voltou a trabalhar com um elenco de atrizes que entraram em muitos dos filmes anteriores, nomeadamente Rita Blanco, Anabela Moreira, Beatriz Batarda e Cleia Almeida, às quais se juntou Miguel Guilherme.









c/ Lusa