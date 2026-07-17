Cultura
Mosteiro da Batalha volta a receber o Festival Artes à Vila
O Mosteiro da Batalha volta a receber, a partir desta sexta-feira, o Festival Artes à Vila. O destaque da programação vai para a música portuguesa. Há também um palco dedicado a artistas de Leiria
O Artes à Vila tem também uma componente social, em que convida as instituições da região a levar gratuitamente os utentes aos concertos de Tomás Wallenstein e de Puto Bacoco amanhã.
Diana Craveiro – RTP Antena 1
Diana Craveiro – RTP Antena 1