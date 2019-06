Museu Nadir Afonso em Chaves recebe exposições do Museu do Chiado em Lisboa

Lusa29 Jun, 2019, 08:30 | Cultura

"O protocolo é mais um passo fundamental para a promoção, difusão e investigação do nosso património artístico, reforçando a coesão territorial, social e económica, através da captação e atração de mais visitantes para os equipamentos culturais do interior do país", referiu o Ministério da Cultura, em comunicado.

Entre os principais objetivos enunciados pelo documento estão a realização de uma exposição temporária no Museu Nadir Afonso com obras a disponibilizar pelo Museu do Chiado, até ao final do mês de novembro.

Para o próximo ano está também prevista a realização de uma outra exposição temporária, subordinada principalmente à obra da pintora Sarah Affonso, com obras a disponibilizar igualmente pelo Museu do Chiado.

"Até ao final do terceiro trimestre de 2020 está ainda prevista a identificação das obras que se encontram em reserva no Museu Chiado e que devam ser objeto de depósito, para exposição de longa duração, no Museu Nadir Afonso, bem como a definição das condições técnicas para o efeito e celebração do respetivo protocolo de depósito", sustentou.

Segundo o Ministério da Cultura, este protocolo vem reforçar uma política cultural sustentada e de proximidade, designadamente através do acesso aos cidadãos de obras de arte que não se encontram permanente ou habitualmente disponíveis.

"Visa ainda promover uma estratégia cultural assente na descentralização e na desconcentração territorial e administrativa, de modo a incentivar um mais amplo acesso à cultura e uma maior proximidade às populações", acrescentou.

O Governo referiu que o aumento da projeção das coleções, através de complementaridades expositivas, o estímulo à criação artística e respetiva articulação com a valorização do território e o reforço da programação, do conhecimento e da investigação, no âmbito da criação artística contemporânea, são os pilares essenciais da sua estratégia para as coleções nacionais.

O Museu do Chiado, fundado em 1911 e situado no centro histórico de Lisboa, constitui uma referência museológica e de investigação, a nível nacional e internacional, sendo o seu acervo constituído por uma vasta coleção de arte com obras que datam desde a segunda metade do século XIX até à contemporaneidade.

Já o Museu Nadir Afonso, instalado num edifício projetado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira e gerido pelo Município de Chaves, foi inaugurado em 2016 pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e exibe obras do pintor Nadir Afonso e outras de arte contemporânea.

O Ministério da Cultura, através da Direção Geral do Património Cultural e da Direção Regional de Cultura do Norte, estabelece hoje um protocolo de colaboração com o Município de Chaves, no distrito de Vila Real.

A sua assinatura está agendada para as 12:00 e prevê a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

Da parte da tarde, a ministra estará também presente na assinatura de um protocolo entre o Ateneu Comercial do Porto e o Museu Soares dos Reis.