Música oficial de apoio à Seleção Nacional de Futebol no Mundial 2026 junta Sam The Kid,Bispo,Gson,Papillon e Sir Scratch

Sam The Kid explicou, durante a apresentação de "É tuga ou nada", hoje à tarde, em Lisboa, que foi desafiado a criar uma "música de motivação, de garra", que seguisse o mote "Vai dar Portugal", da Federação Portuguesa de Futebol, para o Mundial 2026.

No fundo, para "uma seleção que tem hipóteses de vencer, em modo de `é agora ou nunca`".

"Era muito importante sentir aquela energia, sentir uma coisa mesmo quase épica de gladiadores, `vais entrar para um ringue, ou neste caso para um campo de futebol` e `vais com aquela motivação`. Esse foi o meu ponto de partida a nível musical", contou aos jornalistas.

Para dar voz, e letra, à música, que tem "muita energia", convocou outros quatro `rappers` - Bispo, Gson (dos Wet Bed Gang), Papillon e Sir Scratch -, aqueles que sentiu "que se enquadrariam no cântico".

Neste trabalho, Sam The Kid foi o capitão de equipa, algo a que está de certa forma habituado, porque "às vezes o produtor é isso".

"É a pessoa que escolhe e que tem a opinião final. A decisão dele é a decisão que tem de ser respeitada, embora, neste caso, os jogadores ou os artistas também, obviamente, têm direito a opinar e é muito bem-vindo", disse.

A música é um rap, estilo do qual Sam The Kid é uma das maiores figuras referências em Portugal, e que tem fãs entre os convocados da seleção, nomeadamente Rafael Leão, que tem músicas editadas como Way45.

"Muitas vezes cai-se num erro, que é um pouco forçado, de juntar muitos géneros musicais e muitas culturas e às vezes não soa muito honesto. E parece que é uma tentativa de agradar a gregos e troianos. Por isso mais vale sermos honestos connosco e estarmos no nosso campeonato, na nossa zona de conforto, e fazer uma música que nos agrade a nós e que vai agradar algumas pessoas, mas não estamos a tentar agradar a toda a gente", afirmou.

O músico admite que "de certeza que há pessoas que não vão gostar, e estão no seu direito, obviamente", mas está "super orgulhoso" da música que criou.

O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Na preparação, Portugal vai realizar dois encontros particulares, primeiro em 06 de junho com o Chile, no Estádio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Após viajar para Palm Beach, em Miami, na Flórida, onde vai `montar` o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

A lista de convocados foi hoje anunciada pelo selecionador, Roberto Martínez.

Numa comitiva lusa que vai ser liderada pelo capitão Cristiano Ronaldo, o selecionador anunciou a chamada de quatro guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva e Ricardo Velho.

Já no centro da defesa, Tomás Araújo suplantou a concorrência de António Silva, seu colega no Benfica e que ficou de fora, enquanto para o meio-campo foi chamado Samu Costa, dos espanhóis do Maiorca, que já tinha estado no estágio de março, enquanto João Palhinha está ausente.

Quanto ao ataque, o avançado Gonçalo Guedes, da Real Sociedad, foi convocado por Martínez, com Paulinho, Ricardo Horta e Pedro Gonçalves a ficarem fora da lista final.